Trei sferturi dintre parintii din Germania ar sustine o interdictie a telefoanelor mobile in scoli, potrivit unui sondaj publicat miercuri, relateaza dpa.



Sondajul 'German School Barometer' a fost realizat in perioada iunie-iulie in randul a 1.011 de parinti germani.



Potrivit sondajului, realizat de Fundatia Robert Bosch in colaborare cu editura ziarului saptamanal Zeit, 76% dintre parintii chestionati s-au declarat in favoarea interzicerii utilizarii de catre copiii lor a telefoanelor mobile in timpul orelor de curs.



Sondajul realizat in Germania mentioneaza…