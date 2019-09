Stiri pe aceeasi tema

- ”Polițiștii au mers imediat la adresa indicata și au verificat toate apartamentele din blocul respectiv, dar apelanta nu a putut fi identificata. In același timp, s-a incercat contactarea telefonica a acesteia la numarul de telefon de pe care a sunat, dar femeia nu a mai raspuns. In urma activitaților…

- Mina Andreeva, purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, a declarat ca nu toate persoanele nominalizate de statele membre ale Uniunii Europene drept candidatii lor la postul de comisar european ''se vor afla in final in echipa presedintelui ales'', informeaza agerpres.ro.Von der Leyen lucreaza…

- Un parc de distractii din sud-vestul Germaniei a fost nevoit sa inchida un carusel inaugurat recent dupa ce s-a constatat ca forma bratelor metalice ale instalatiei seamana, atunci cand este privita de la...

- Un barbat in varsta de 65 de ani, care lucra ca cioban la o stana din Falticeni, a murit dupa mai multe zile de suferința provocate de arsurile grave pe care le-a suferit dupa ce a cazut peste un cazan cu zer fierbinte. Poliția Municipiului Falticeni a fost sesizata, vinerea trecuta, de catre ...

- Anchetatori din Germania au in prezent spre analiza peste 100 de cazuri de discursuri ale urii avand legatura cu asasinarea unui politician local de catre un extremist de dreapta, informeaza sambata dpa. In iunie, presedintele districtului Kassel,Walter Luebcke, a fost ucis cu un glont…

- Circa 200 de reni au fost gasiti morti din cauza lipsei de hrana in arhipelagul norvegian Svalbard din Arctica, un numar neobisnuit de mare din cauza schimbarilor climatice din regiune, a anuntat luni Institutul Polar Norvegian, relateaza AFP, potrivit Agerpres.In timpul cartografiei anuale…

