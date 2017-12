Stiri pe aceeasi tema

- Conservatorii germani si rivalii lor social-democrati trebuie sa formeze o mare coalitie pana la Paste in 2018, pentru a scoate tara din impas, a declarat Hort Seehofer, un aliat cheie al cancelarului Angela Merkel, relateaza sambata agentia DPA.

- Angela Merkel și Martin Schulz s-au intalnit pentru a discuta o alianța, dar nu au ajuns la un consens iar criza politica din Germania pare sa se adanceasca tot mai mult, scrie presa germana. Conservatorii germani au declarat, joi, dupa intalnirea dintre Angela Merkel și Martin Schulz ca sunt dispuși…

- Social-democratii germani au dat joi unda verde inceperii negocierilor cu cancelarul german Angela Merkel in vederea formarii unui nou guvern si unei iesiri din impasul politic actual, relateaza AFP.

- Partidul Social-Democrat german (SPD) va incepe miercuri discuțiile exploratorii cu conservatorii cancelarului Angela Merkel cu privire la formarea unei coaliții, a indicat vineri Andrea Nahles, șefa grupului social-democrat din Bundestag, dupa ce formațiunea a decis joi seara deschiderea de discuții…

- Liderul social-democratilor din Germania, Martin Schulz, a cerut ca statele membre ale Uniunii Europene sa se inscrie intr-o noua formatiune numita „Statele Unite ale Europei”, pana in 2025, stabilind o ambitioasa agenda europeana de reforme ca o conditie privind discutiile cu cancelarul german,…

- Un lider cheie al conservatorilor cancelarului german Angela Merkel - Horst Seehofer, care conduce Uniunea Creștin-Sociala (CSU), ramura bavareza a Uniunii Creștin-Democrate (CDU), - a respins o cerere a Partidului Social-Democrat (SPD) de a permite reintregirea familiala in cazul refugiaților, demers…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, a declarat luni ca a fost incurajat de partide si lideri europeni, printre care si presedintele francez Emmanuel Macron, sa guverneze alaturi de partidul conservator al cancelarului Angela Merkel, pentru a promova reformele europene, informeaza…

- Liderul Partidului Social-Democrat german (SPD), Martin Schulz, a anuntat luni ca tratativele cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel privind formarea noului guvern vor incepe saptamana viitoare daca congresul formatiunii, ce se reuneste ulterior in aceasta saptamana, va da unda verde…

- Conducerea Partidului Social Democrat (SPD) din Germania a decis in unanimitate deschiderea negocierilor cu conservatorii cancelarului Angela Merkel privind formarea unui nou guvern de coaliție, toate opțiunile fiind pe masa discuțiilor, a declarat luni un oficial de top al SPD. Conform unui…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania, a acceptat initierea negocierilor cu partidul cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), in scopul formarii unei noi coalitii guvernamentale, afirma surse politice de la Berlin. - continua -

- Deputații Uniunii Creștin-Sociale (CSU) germane in legislativul regional bavarez l-au desemnat pe actualul ministru de finanțe al landului, Markus Soeder, drept candidat la funcția de premier al Bavariei, transmit Reuters, dpa și AFP. * Germania: Horst Seehofer, pregatit sa demisioneze de…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel, aliatul ei bavarez Horst Seehofer si liderul social-democrat Martin Schulz au convenit intr-o reuniune, joi seara, sa incepa negocieri in vederea iesirii din criza politica de dupa alegeri, a anuntat vineri un reprezentant al unuia dintre partide, relateaza…

- Conservatorii cancelarului german in functie, Angela Merkel, si social-democratii au cazut de acord sa inceapa discutii preliminare in vederea formarii unei noi „mari coalitii“ de guvernare, potrivit unor surse citate de agentia Reuters si tabloidul german „Bild“. Decizia lor vine ca urmare a intalnirii…

- Negocierile privind formarea unei noi mari coaliții in Germania intre creștin-democrații cancelarului Angela Merkel și social-democrați nu vor incepe cel mai probabil inainte de noul an, a afirmat luni vicepreședinta partidului lui Merkel, informeaza dpa și Reuters. Julia Kloeckner, vicepreședinta…

- O coalitie intre conservatori si social-democrati ar fi cea mai buna optiune pentru Germania, fiind agreata chiar de cancelarul german Angela Merkel, care a semnalat ca este pregatita sa poarte discutii. "O alianta intre conservatori si SPD este cea mai buna optiune pentru Germania, mai buna in orice…

- Discuțiile exploratorii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel și cei doi potențiali parteneri de coaliție s-au blocat in primele ore ale zilei de vineri pe fondul diferențelor legate de migrație și politicile financiare, anunța DPA. Dupa 15 ore de la inceperea discuțiilor, conservatorii…

- O coaliție reinnoita intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel și social-democrații din SPD constituie 'cea mai buna opțiune pentru Germania', a declarat duminica Horst Seehofer, liderul CSU, aliat bavarez al CDU, relateaza AFP. La doua luni de la alegeri și în pofida…

- La o saptamana dupa esecul discutiilor exploratorii de formare a unei coalitii, liderii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel urmeaza sa se intalneasca, duminica seara, la Berlin pentru discutarea altor optiuni, informeaza dpa. Citește și: SONDAJ - Ce domenii…

- Germania se apropie de refacerea compromisului ideologic stânga-dreapta și a „largii coaliții” CDU-SPD, la presiunile președintelui Frank-Walter Steinmeier. Prin aceasta mișcare de ignorare a votului electoratului Germania ar putea totuși iesi din impasul politic instalat…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va avea saptamana viitoare o intrevedere la care vor participa Angela Merkel, liderul Uniunii Crestin-Democrate (CDU), si Martin Schulz, presedintele social-democratilor (SPD), informeaza Mediafax.ro. La aceasta discutie va participa si liderul Uniunii…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, a declarat vineri ca din 'responsabilitate' fata de Germania si Europa a decis sa dea curs apelului presedintelui Germaniei, Frank Walter Steinmeier, de a dialoga cu cancelarul conservator Angela Merkel, dar a promis ca, daca in final va accepta…

- Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va avea saptamana viitoare o intalnire comuna cu cancelarul Angela Merkel (CDU), cu liderul SPD, Martin Schulz, și cu șeful CSU, Horst Seehofer, in speranța ca va deschide calea pentru o noua ''mare coaliție'', potrivit președinției germane, relateaza…

- Social-democrații germani ar trebui sa-și reconsidere opoziția fața de participarea la 'marea coaliție' alaturi de conservatorii cancelarului Angela Merkel, intrucat Europa are nevoie de un guvern stabil la Berlin, a apreciat joi un colaborator apropiat al șefei executivului german, potrivit Reuters.…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, se intalneste joi cu presedintele Frank-Walter Steinmeier, care in ultimele doua zile a avut consultari cu liderii celorlalte partide, in incercarea de a gasi o solutie la criza politica aparuta ca urmare a esecului negocierilor de formare a noului…

- Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, isi va continua eforturile in vederea evitarii organizarii de noi alegeri in Germania. El urmeaza sa se intilneasca cu reprezentantii Uniunii Crestin-Sociale (CSU), ramura bavareza a Uniunii Crestin-Democrate (CDU), partidul cancelarului Angela Merkel,…

- Un grup de peste 150 de parlamentari ai Partidului Social-Democrat (SPD) contesta decizia partidului de a nu forma un Guvern de mare coalitie alaturi de conservatorii cancelarului Angela Merkel, argumentând ca este necesara rezolvarea celei mai mari crize politice din istoria

- Cancelarul in exercitiu, Angela Merkel, s-a declarat luni ”foarte sceptica” fata de ideea de a conduce un guvern minoritar si a apreciat ca organizarea unor noi alegeri ar fi o optiune mai buna in cazul in care nu se poate forma o coalitie de guvernamant, relateaza The Associated Press.Incercarea…

- Liderul liberalilor germani Christian Lindner si-a aparat decizia de a deraia negocierile in vederea formarii unei coalitii guvernamentale gemane cu conservatorii cancelarului in exercitiu Angela Merkel si Verzii, subliniind ca acele compromisuri ar fi fost contrare principiilor fundamentale ale…

- Social-democratii germani nu sunt dispusi sa se alature conservatorilor cancelarului Angela Merkel intr-o noua 'mare coalitie', dupa recentul esec al negocierilor tripartite pentru formarea noului guvern de la Berlin, releva un document intern al Partidului Social-Democrat german (SPD), transmite…

- Discutiile privind formarea unui nou guvern de coalitie in Germania au esuat dupa ce Partidul Liberal-Democrat (FDP) s-a retras, duminica, de la masa negocierilor, fapt ce poate duce la organizarea unor alegeri anticipate, potrivit Business Insider. Liderul FDP, Christian Lindner a declarat…

- Social-democrații germani nu sunt dispuși sa se alature conservatorilor cancelarului Angela Merkel intr-o noua 'mare coaliție', dupa recentul eșec al negocierilor tripartite pentru formarea noului guvern de la Berlin, releva un document intern al Partidului Social-Democrat german (SPD), transmite…

- Germania intra intr-o perioada de incertitudine cum nu a mai cunoscut niciodata in ultimele șapte decenii. Un moment aproape istoric, cum l-a calificat insași Angela Merkel . Cele trei partide care incercau sa formeze un guvern de coaliție nu s-au putut ințelege, declanșand astfel o criza politica. …

- Discuțiile exploratorii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel și doi potențiali parteneri de coaliție s-au blocat in primele ore ale zilei de vineri pe fondul diferențelor legate de migrație și politicile financiare, relateaza dpa. Dupa 15 ore de la începerea discuțiilor,…

- Angela Merkel a recunoscut joi existența unor "diferențe profunde" intre conservatori, liberali și ecologiști, care incearca sa gaseasca un compromis pentru a forma un nou guvern in Germania, in caz contrar existand riscul convocarii de alegeri legislative anticipate, relateaza AFP. …

- Partidele care incearca sa formeze o coaliție guvernamentala in urma alegerilor parlamentare din Germania, desfașurate in 24 septembrie, și-au exprimat angajamentul fața de NATO și legaturile trans-atlantice, insa doresc și relații bune cu Rusia, conform unui proiect de document consultat vineri…

- Partidul Liber Democrat (FDP) din Germania, formațiune pro-mediul de afaceri, va trebui sa accepte o reducere mai mica a taxelor pe venit decat și-ar fi dorit, a anunțat marți liderul sau, Christian Lindner, semnal al unui compromis in discuțiile cu creștin-democrații (CDU) cancelarului Angela Merkel…

- Partidele care incearca sa formeze o coalitie guvernamentala in urma alegerilor parlamentare din Germania, desfasurate in 24 septembrie, au inceput luni o noua runda de negocieri, transmite Reuters. In pofida faptului ca au purtat discutii exploratorii timp de mai multe saptamani, conservatorii cancelarului…

- A treia runda de negocieri intre posibilii parteneri de coaliție ai cancelarului Angela Merkel, care ar urma sa se concentreze pe politicile privind imigrația și azilul, va fi 'extraordinar de dificila", a declarat joi o reprezentanta a Verzilor. Uniunea Creștin Democrata (CDU)…

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel au incheiat miercuri prima runda de negocieri pentru formarea unei noi coalitii de guvernare, oficialii partidului apreciind drept ''constructiva'' reuniunea de doua ore, relateaza agentia DPA. Convorbirile au fost ''constructive, incluzand un un schimb…

- Blocul conservator CDU/CSU al cancelarului german Angela Merkel l-a nominalizat marți, in unanimitate, pe ministrul de finanțe in exercițiu, Wolfgang Schaeuble, pentru funcția de președinte al Bundestagului, camera legislativa inferioara, transmite DPA. Uniunea Creștin-Democrata (CDU)…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel are cel mai scazut sprijin in ultimii sase ani, potrivit unui sondaj publicat duminica. In cadrul sondajului, efectuat de institutul de cercetare Emnid, au fost intervievate aproximativ 2.000 de persoane, intre 5 si 11 octombrie, legat…

- "Cum punctele care ne separa sunt mai numeroase decat cele pe care le avem in comun, posibilitatea de a ajunge anul acesta la un acord de coaliție ar putea fi pusa sub semnul intrebarii", a afirmat Alexander Dobrindt, lider parlamentar al Uniunii Creștin-Sociale (CSU), aripa bavareza a Uniunii Creștin-Democrate…

- Germania ar putea fi nevoita sa aștepte pana la anul pentru a avea un nou guvern, intrucat cele trei formațiuni care incearca sa formeze o coaliție se situeaza pe poziții foarte indepartate, iar acordul de coaliție va trebui sa fie in consecința unul detaliat, a declarat pentru Reuters un important…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat oficial sambata ca au loc negocieri cu Partidul Liber Democrat (FDP) si cu Verzii pentru formarea unui guvern de coalitie, transmite dpa. Asa-zisa coalitie...

- Cancelarul german Angela Merkel a anunțat oficial sambata ca au loc negocieri cu Partidul Liber Democrat (FDP) și cu Verzii pentru formarea unui guvern de coaliție, transmite dpa. Așa-zisa coaliție Jamaica, numita astfel întrucât culorile simbolizând cele trei…

- Atunci când a ajuns la petrecerea de la sediul partidului pe care îl conduce, Angela Merkel parea epuizata. Cancelarul stia ca urmeaza sa câstige un nou mandat, dar nu era victoria la care sperase. Era un rezultat marcat de decizia ei de a deschide portile catre refugiati.…