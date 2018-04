Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a acceptat continuarea pentru o perioada scurta a misiunii militare a Statelor Unite in Siria, pentru distrugerea organizatiei teroriste Stat Islamic, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Numarul persoanelor din Germania care se descriu ca salafisti - adepti ai unei forme extrem de conservatoare de islam sunnit- s-a dublat in ultimii cinci ani, potrivit cifrelor anuntate miercuri de Ministerul federal de Interne, transmite dpa.Daca in 2013 numarul celor care se declarau salafisti…

- Oradea. Orchestra simfonica a Filarmonicii va pregatește un program deosebit pentru concertul de joi, 5 aprilie. In prima parte veți putea asculta uvertura oratoriului Paulus de Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847). Se va continua cu Concertul pentru pian si orchestra in La major de Franz…

- Cateva sute de sustinatori ai independentei Cataloniei au manifestat la Berlin, cerand eliberarea fostului presedinte al regiunii Carles Puigdemont, arestat saptamana trecuta in Germania in baza unui mandat emis de Madrid, relateaza AFP. Aproximativ 300 de manifestanti - potrivit politiei, 400-500…

- Dupa ce SRI a publicat protocolul de colaborare cu Parchetul General, membrul CSM din partea societații civile, Victor Alistar, a vorbt despre ce pași considera ca ar trebui luați in acest context, dar și despre problemele pe care acest act le pune pentru societate.

- Presedintele american a spus, intr-un discurs public, ca Statele Unite se vor retrage in scurt timp din Siria, pentru ca organizatia terorista Stat Islamic este ca si infranta, scrie digi24.ro.

- Zapada incarcata cu nisip saharian este periculoasa pentru anumite categorii de oameni. Semnalul de alarma este tras de medici, care avertizeaza ca cele mai expuse sunt persoanele cu afectiuni respiratorii.Citeste si: ULTIMA ORA - Lovitura GREA pentru firma Tel Drum: Ce INTERDICTIE au impus…

- Industria romaneasca a cunoscut un declin atat de accentuat in ultimii 27-28 de ani, incat productia de acum mai reprezinta doar 58% din cat fusese in 1990, a declarat miercuri secretarul general al Academiei Romane, Victor Voicu, in cadrul unei conferinte pe tema reindustrializarii Romaniei.…

- Peste 73% din mașinile second-hand aduse de romani din Germania sunt echipate cu motoare diesel, iar aproximativ 3 sferturi din acestea sunt mai vechi de 8 ani, fiind, in cele mai multe cazuri, dotate cu motoare cel mult EURO 4 sau mai poluante. Situația poate fi considerata alarmanta pentru autoritați,…

- Ministerul Turismului explica gafa de la Targul de Turism din Berlin, iar ministrul a dispus inventarierea tuturor materialelor foto-video de care dispune institutia pe care o conduce. Intr-o informare transmisa presei, Ministerul Turismului a facut bilantul evenimentului din Germania. “Targul de la…

- Cineastii maghiari Istvan Szabo si Marta Meszaros, omagiati la TIFF 2018 Doi autori de marca ai cinematografiei maghiare, Istvan Szabo si Marta Meszaros, vor fi distinsi cu Premiul pentru intreaga cariera la cea de-a 17-a editie a Festivalului International de Film Transilvania. Potrivit…

- Serviciile de securitate germane sunt in stare de alerta, urmarind orice indiciu de violenta impotriva unor obiective turce din Berlin, Stuttgart si din alte orase, a anuntat luni ministerul de interne, printr-o purtatoare de cuvant citata de Reuters.Mai multe moschei turcesti din Germania…

- Partidul Social-Democrat german (SPD) a anuntat vineri numele celor sase ministri ai sai care vor face parte din noul guvern de la Berlin, cel de-al patrulea executiv condus de politiciana conservatoare Angela Merkel, transmit dpa si AFP. Anuntul a fost facut de lidera grupului parlamentar al SPD, Andrea…

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, a spus miercuri, la prezentarea Bilanțului pe 2017, ca anul trecut procurorii au avut de soluționat 1.752.000 de dosare, punctand ca 533.000 de dosare au fost soluționate. Totodata, procurorul general a prezentat și cateva date ingrijoratoare. „Circa…

- Politia turca a arestat 12 persoane suspectate de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic. In raidurile antiteroriste efectuate in capitala Turciei, 12 persoane au fost arestate.Majoritatea suspectilor nu este de nationalitate turca, iar, potrivit procurorilor, indivizii se ocupau cu…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit Transgaz.

- Romania, la Campionatul European de polo masculin 2018 din Spania. Tricolorii au surclasat Cehia in prima manșa a play-off-ului. Romania a invins Cehia cu 20-5 (5-1, 5-2, 6-2, 4-0) și si-a asigurat, practic, calificarea la turneul final de la Barcelona. Principalii marcatori ai echipei lui Dejan Stanojevici…

- La 4 ani de la anteriorul album, “Emergence”, Grimus revine cu materialul “Unmanageable Species”, al patrulea din cariera si primul intergral in limba engleza. Compus si inregistrat in Germania, in august 2017, “Unmanageable Species” contine noua piese, produse de Jan Kerscher. “Unmanageable Species”…

- Filosoful Mihai Sora (101 ani) trage un semnal de alarma dupa ce ministrul Justitiei a cerut revocarea din funtie a sefei DNA, afirmand ca nu doar viitorul unei institutii-cheie este in pericol, ci insusi viitorul Romaniei.

- Oficiali din cadrul serviciilor de securitate interna din Germania se pregatesc pentru intoarcerea in tara a unui numar tot mai mare de combatanti germani ai gruparii Stat Islamic (SI), impreuna cu sotiile si copiii lor, ca urmare a pierderilor teritoriale suferite de catre organizatia extremista…

- Tribunalul regional din orasul german Bayreuth (sud-est) l-a condamnat miercuri pe un sirian in varsta de 19 ani la un an si jumatate de inchisoare pentru planificarea unui atac terorist, relateaza agentia DPA. Sirianul a sosit in Germania ca refugiat in urma cu circa trei ani. Planurile sale teroriste…

- Un raport publicat marti de Bundestag, camera inferioara a parlamentului, trage un semnal de alarma cu privire la dotarea armatei germane, atragand atentia asupra problemelor tehnice ale submarinelor, avioanelor si elicopterelor, precum si asupra personalului insuficient, transmite AFP. …

- Florin Salam a revenit, oficial, in muzica, motiv pentru care, la Hamburg, in Germania, a susținut un show ca in zilele bune. Și, insoțit de Cristina Pucean, manelistul le-a dovedit celor din jur de ce este atat de apreciat.

- Agenția Fitch Ratings nu vede deloc cu ochi buni masurile economice pe care le adopta Romania. Deputatul USR, Claudiu Nasui, susține ca ultimele analize ale specialiștilor Fitch Ratings atrag atenție ca in Romania creșterea accelerata a salariilor va depași creșterea productivitații, ceea ce constituie…

- Forumul Judecatorilor din Romania trage un semnal de alarma si, potrivit unui comunicat de presa, spun ca modificarile aduse Legilor Justitiei ar duce la un potential colaps al magistraturii.Citeste si: Fostul sef al ANI iese la ATAC, dupa ce a fost condamnat: 'Judecatorul s-a ANTEPRONUNTAT...'…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a afirmat marti ca incheierea operatiunilor ample de lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) nu inseamna ca Statele Unite ale Americii (SUA) si aliatii lor au ajuns la o infrangere durabila a organizatiei jihadiste, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro.…

- Mihai Ghimpu avertizeaza ca alegerile parlamentare din Republica Moldova nu vor fi corecte. "In ziua alegerilor poate vor fi libere si corecte, dar pana la vot nu vor fi. Ele deja au inceput sa nu fie libere si corecte", a declarat Mihai Ghimpu, care a precizat ca circumscriptiile electorale au fost…

- Doi militanti de origine britanica ai organizatiei teroriste Stat Islamic, cunoscuti pentru rolul de a tortura si omori prizioneri proveniti din occident, au fost capturati de insurgentii kurzi din Siria, au informat, joi, doi oficiali americani, relateaza site-ul cotidianului The New York Times.

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a afirmat miercuri ca aproximativ 100 de jihadisti francezi au fost arestati catre fortele kurde care lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) in nord-estul Siriei, relateaza AFP si DPA. ''Ni s-a spus ca circa o suta de jihadisti francezi au fost…

- Amenintarea islamista este 'in crestere constanta' in Germania in pofida infrangerii gruparii jihadiste Statul Islamic, iar afluxul de refugiati sporeste acest risc, a apreciat marti seful politiei judiciare germane (BKA), citat de France Presse. 'Ne confruntam cu un potential de amenintare terorista…

- Pentru ca monedele virtuale au inceput sa prinda avant si sunt din ce in ce mai atractive pentru populatie, Banca Nationala a iesit la rampa si avertizeaza asupra riscurilor pe care le comporta cumpararea acestor monede. Reprezentantii BNR trag un semnal de alarma si sustin ca monedele virtuale sunt…

- ''Fiecare dintre noi va trebui sa faca unele compromisuri dureroase si sunt gata pentru asta'', a declarat Merkel inaintea unei noi runde de negocieri, considerate decisive, cu Partidul Social-Democrat (SPD) in legatura cu formarea unei noi 'mari coalitii'.''Atunci cand vedem evolutiile…

- Negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare la Berlin au mai inregistrat un pas decisiv. Conservatorii Angelei Merkel și social-democrații au ajuns la un acord in chestiunea reintregirii familiilor de refugiați.

- Vineri, 2 februarie 2018, de la ora 19.00, la Sala Radio, Orchestra Naționala Radio propune un repertoriu rar intalnit pe scenele noastre de concert, sub bagheta dirijorului Julien Salemkour. Seara va debuta cu Noapte transfigurata, op. 4, de A. Schonberg, o lucrare considerata la granița intre armonia…

- Cancelarul german Angela Merkel a inceput vineri discutii pentru formarea unei noi mari coalitii, prezidand o intalnire la Berlin intre blocul sau politic conservator si social democratii (SPD) de centru-stanga, relateaza dpa si Reuters. "Vom incerca sa negociem rapid. Oamenii se asteapta…

- Seful diplomatiei germane a anuntat joi ca a cerut NATO sa deschida discutii in cadrul Aliantei Nord-Atlantice in urma unei controversate interventii turce in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, relateaza AFP. ”I-am cerut secretarului general al NATO (Jens Stoltenberg) sa se discute, de asemenea,…

- Cererile de azil in Elvetia au ajuns in 2017 la cel mai scazut nivel din ultimii opt ani, reprezentand o reducere de o treime fata de anul precedent, in timp ce sosirile din Afganistan, Siria si Irak s-au imputinat, au anuntat luni autoritatile publice de migratie, relateaza Reuters. …

- Germania a oprit exporturile de arme catre tarile implicate in razboiul din Yemen, a declarat vineri purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, Steffen Seibert, una din primele schimbari evidente in politica externa legate de discutiile privind formarea unui nou guvern, relateaza dpa. Consiliul…

- Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a propus vineri ca refugiatii adulti care isi declara o alta varsta pentru a trece drept minori sa fie pedepsiti cu inchisoarea, relateaza dpa. In timpul unor dezbateri in Parlamentul de la Berlin, Roman Reusch, membru al AfD, a afirmat…

- Toni Grebla, fost judecator al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), a catalogat ca fiind "o amenintare si o presiune" declaratia procurorului general Augustin Lazar ca urmareste cu mare atentie procedura de verificare a constitutionalitatii legilor justitiei. "Uitati-va la declaratia de…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca Germania are nevoie de un guvern stabil si si-a exprimat convingerea ca la apropiatul lor congres social-democratii vor da unda verde formarii unui guvern de coalitie alaturi de conservatori, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa la Berlin,…

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate, transmite miercuri dpa, preluand cotidianul Die Welt. Responsabili de…

- Se apropie implinirea a sapte ani de la inceputul razboiului civil din Siria. Iar luptele nu par sa incetineasca, chiar daca dusmanul oficial, Daesh, autointitulata Stat Islamic, a disparut ca jucator pe teren, redevenind organizatie terorista in retea. Din contra insa, valul de fum care acoperea situatia…

- Fostul ministru al Apararii Nationale, Adrian Tutuianu, a fost unul dintre cei care l-au sustinut pe Mihai Tudose. Dupa ce prmierul si-a dat demisia, Tutuianu a tras semnalul de alarma. Klaus Iohannis ar putea sa nu mai ofere posibilitatea PSD-ului sa aiba un alt premier.Citește și: Decizia…

- Cu un an in urma, la data de 11 ianuarie 2017, s-a deschis o noua sala de concerte in Hamburg, Germania. Noua construcție seamana cu o pinza ridicata pe un depozit de caramizi, inconjurata pe trei laturi de apa. Depozitul vechi, pe care sta cladirea moderna, a fost odata cel mai mare depozit din port…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii în Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. „Eu intru in discutiile…