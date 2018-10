Stiri pe aceeasi tema

- Marocul nu este pregatit sa puna la dispozitie vreo parte a teritoriului sau pentru a gazdui centre de debarcare a migrantilor pe perioada evaluarii cererilor de azil ale acestora in Europa, a declarat ministrul de externe marocan, Nasser Bourita, intr-un interviu acordat cotidianului german Die…

- Majoritatea europenilor sprijina primirea de refugiati, chiar daca multi dezaproba felul in care Uniunea Europeana a gestionat afluxul record de migranti, al carui punct culminant s-a inregistrat in urma cu trei ani, indica un nou sondaj de opinie realizat de Pew Research Center si preluat miercuri…

- Le Monde a realizat o ancheta impreuna cu jurnalisti din Germania, Austria si Spania in arhipeleagul portughez din Atlanticul de Nord. Insula Madeira beneficiaza de 40 de ani de un regim fiscal avantajos. Micut teren al Europei pierdut in mijlocul Atlanticului, in largul coastelor marocane, insula…

- Constructorul auto american Ford Motor, prezent si pe piata din Romania, la Craiova, ar putea sa inceteze sa mai produca trei dintre actualele sale modele si sa elimine pana la 24.000 de locuri de munca, in cadrul procesului de restructurare a activitatilor din Europa anuntat deja, informeaza un…

- Ministrul de Finante al Germaniei, Olaf Scholz, a indemnat Uniunea Europeana sa nu adopte politica „Europa pe primul loc” in cadrul negocierilor pentru Brexit si a declarat ca nu este sigur ca Marea Britanie si Uniunea Europeana vor ajunge la un acord, relateaza Reuters.

- Comentand recentele declaratii ale liderului Partidului Social-Democrat din Germania (SPD), Andrea Nahles, Szijjarto a afirmat ca si conducerea SPD este de blamat pentru faptul ca Europa se confrunta acum cu migratia ilegala. In opinia sefului diplomatiei ungare, politicile de slabire a…

- Ieșirea iminenta a britanicilor din Uniunea Europeana a dat peste cap companiile din mai multe sectoare ale industriei, printre care și constructorii auto. Constructorii care detin fabrici in Marea Britanie spera sa nu fie nevoiti sa plateasca taxe vamale cand vor exporta masinile in Uniunea Europeana…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Doi parteneri strategici, unul fiind cel mai puternic din lume, Statele Unite, celalat fiind derizoriu sub aspect economic, politic și militar, dar beneficiind de o poziție favorabila in plan geostrategic, iși negociaza interesele. Este cat se poate de firesc. Fiecare vrea…