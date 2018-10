Stiri pe aceeasi tema

- In cea de a doua zi a vizitei sale menite sa amelioreze relatia Turciei cu Germania si cu UE, Erdogan a spus ca guvernul sau va lua masurile necesare pentru a satisface criteriile UE pentru obtinerea liberalizarii vizelor. Turcia, a carei criza economica a fost agravata de sanctiunile presedintelui…

- Ascensiunea nationalismului si a abordarii de tipul ''castigatorul ia totul'' submineaza coeziunea Europei, a avertizat joi cancelarul german Angela Merkel, la doua zile dupa ce presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a respins globalismul, facand reclama "Americii…

- Grupul german Volkswagen va inceta practic orice activitate in Iran, in conformitate cu cererea SUA, a anuntat in noaptea de marti spre miercuri ambasadorul Statelor Unite la Berlin, Richard Grenell, citat de Bloomberg, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Un acord a fost incheiat marti intre grupul…

- Grupul german Volkswagen va inceta practic orice activitate in Iran, in conformitate cu cererea SUA, a anuntat in noaptea de marti spre miercuri ambasadorul Statelor Unite la Berlin, Richard Grenell, citat de Bloomberg, relateaza AFP. Un acord a fost incheiat marti intre grupul de automobile…

- Președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel ar putea adopta o pozitie comuna fata de noile masuri economice impuse de președintele american Donald Trump, scrie The New York Times. „Atat Rusia, cat și Germania sunt afectate de noile taxe pe aluminiu și oțel, și ambele se tem de…

- "Nu ne mai putem baza pe superputerea Statelor Unite", a declarat Merkel, intr-o conferinta de presa la Berlin. Pe de alta parte, ea mai spus ca in pofida presiunilor puternice din acest moment, relatia transatlantica ramane cruciala pentru Germania. "S-ar putea spune ca valorile noastre, sau cadrul…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a transmis aliaților NATO ca Germania trebuie sa cheltuiasca mai mult in domeniul apararii, in urma unei discuții ”fundamentale”, desfașurate in cadrul summitului NATO de joi. „Am avut un summit foarte intens”, le-a declarat Merkel reporterilor, adaugand ca Donald…

- Sondajul YouGov, realizat la comanda dpa cu prilejul summitului NATO care se desfasoara miercuri si joi la Bruxelles, a dezvaluit ca 60% dintre germani sunt impotriva majorarii cheltuielilor militare la peste 1,5% din Produsul Intern Brut (PIB), dupa cum s-a angajat Angela Merkel sa realizeze pana…