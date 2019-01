Stiri pe aceeasi tema

- Politia federala germana a confirmat marti arestarea unui suspect in cadrul anchetei asupra unui atac cibernetic de amploare care a vizat sute de politicieni germani, inclusiv pe cancelarul Angela Merkel, transmite Reuters. Guvernul de la Berlin a anuntat vineri ca informatii si documente personale…

- Guvernul german a aprobat miercuri o propunere legislativa pentru a facilita venirea imigrantilor inalt calificati din afara Uniunii Europene, relateaza DPA. Decizia vine ca raspuns la apelurile companiilor care se confrunta cu o piata a muncii cu peste 800.000 de posturi calificate neacoperite. Masura…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, duminica, la Bruxelles, ca desi are mai multe divergente cu Guvernul, pregatirile pentru preluarea Presedintiei Consiliului UE de catre Romania nu se numara printre ele. „Toate lucrurile pe care le fac pentru aceasta Presedintie sunt mult mai bune. Lumea intelege…

- Ministrul german de Interne Horst Seehofer a anuntat luni ca demisioneazade la presedintia Uniunii Crestin Sociale (CSU), aripa bavareza a Uniunii Crestin Democarate (CDU) a lui Angela Merkel, dar ca intentioneaza sa ramana in functie in Guvernul federal, relateaza Reuters, informeaza News.ro.”Voi…

- Deși puterile paranormale nu se manifesta intr-un mod vizibil și puternic la toata lumea, fiecare zodie are anumite inclinații magice, desprinse din lumea supranaturala. Iata ce forțe magice poseda fiecare zodie! Berbec In mitologia romana, planeta care te guverneaza, Marte, este zeul razboiului si…

- Multe persoane sunt ingrijorate de ce ar putea spune in timpul somnului, iar un studiu recent al cercetatorilor francezi de la Spitalul Pitie-Salpetriere confirma ca temerile sunt justificate. In mare, in timpul somnului spunem lucruri mai negative decat o facem atunci cand suntem treji, scrie Live…

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat duminica, despre textul OUG pe legile justitiei, ca formula revocarii membrilor CSM e „stupida”, prevederea legata de raspunderea magistratilor este „o bataie de joc”, motiv pentru care Guvernul ar trebui sa respinga ordonanta. „Ridica mari semne de…

- Peștera Cioclovina a devenit multa vreme unul dintre cele mai importante centre de interes pentru arheologii europeni și nu numai. O echipa de specialiști a descoperit aici o impresionanta comoara veche de 3300 de ani. Dupa studii indelungate, mai mulți specialiști din Romania și din strainatate au…