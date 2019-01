Germania sub zăpadă - Mașini blocate pe o autostradă Sute de soferi au fost nevoiti sa isi petreaca noaptea in vehicule dupa ce au ramas blocati pe o autostrada din sudul Germaniei, in contextul in care o furtuna de zapada majora a afectat sever regiunea, informeaza DPA. Soferii au ramas blocati intre ora 20:00 miercuri (19.00 GMT) si ora 5.00 a.m a zilei de joi. Potrivit politiei, problemele de trafic au fost exacerbate de faptul ca mai multe camioane au derapat pe autostrada si au blocat traficul pe o intindere de 35 de kilometri. Politia, echipajele de urgenta si voluntarii au dat curs apelurilor autoritatilor si au distribuit paturi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

