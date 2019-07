Sigmar Gabriel, fost lider al social-democratilor germani si ex-ministru de externe, a sugerat ca partidul sau s-ar putea retrage din coalitia de guvernare condusa de cancelarul conservator Angela Merkel din cauza numirii Ursulei von der Leyen, ministru al apararii in cabinetul federal, in postul de presedinte al Comisiei Europene, transmite Reuters. 'Daca Merkel o numeste pe von der Leyen fara o decizie a cabinetului, aceasta este o incalcare grava a regulilor guvernului federal - si un motiv de retragere din guvern', a declarat Sigmar Gabriel pentru publicatia germana Der Spiegel. Liderii…