Germania: Şoferul automobilului care a lovit mortal patru oameni vineri în centrul Berlinului ar fi suferit o criză de epilepsie Politia a refuzat deocamdata sa comenteze aceasta informatie, desi a anuntat mai devreme ca exista dovezi in sensul ca a fost vorba de un accident generat de o urgenta medicala.



Accidentul s-a produs vineri seara in districtul berlinez Mitte. Vehiculul, un Porsche, a intrat pe trotuarul intesat de pietoni la intersectia a doua strazi, a doborat un semafor, a lovit un zid si s-a oprit pe un teren viran intre constructii.



Soferul in varsta de 42 de ani se afla inca la spital cu rani grave.



Sambata, circa 500 de oameni au luat parte la un eveniment in memoria victimelor. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

