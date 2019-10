Stiri pe aceeasi tema

- OTP Bank Romania vrea sa angajeze circa 400 de oameni in urmatorul an și sa-și dubleze cota de piata, pana in 2024 OTP Bank Romania vrea sa angajeze circa 400 de oameni in urmatorul an, fiind intr-un moment de expansiune a afacerii, si vrea sa isi dubleze cota de piata, la 5%, pana in 2024, a declarat…

- Pentru prima data, pentru postul de lider al SPD, considerat unul dintre cele mai dificile din politica germana, candideaza tandemuri, nu politicieni individuali. Potrivit analistilor, rezultatul acestor alegeri este deschis oricarei variante. Cel mai cunoscut nume este cel al actualului ministrul…

- Circa 60% dintre dezvoltatori imobiliari se asteapta la cresteri de pana in 10% a pretului pe mp al locuintelor, in urmatorul an, conform unui studiu realizat de expozitia imobiliara Imobiliarium.

- Noul președinte al Executivului Uniunii Europene, doamna Ursula von der Leyen, a prezentat marți presei componenta și repartizarea celor 26 de posturi ale noii Comisii Europene. Marea Britanie nu și-a prezentat niciun candidat. De notat ca numirea tuturor comisarilor europeni desemnați va trebui validata,…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iși va prezenta marțea viitoare echipa de 28 de comisari europeni. Pana la aceasta ora, in dreptul Romaniei figureaza portofoliul Transporturilor, spun surse social-democrate pentru STIRIPESURSE.RO. S-a ajuns, de asemenea, la un acord de principiu…

- Intr-o postare pe Twitter, Ursula von der Leyen s-a declarat ''bucuroasa de a fi primit numele tuturor candidatilor din partea statelor membre ale UE'', dupa nominalizarea de catre autoritatile italiene a lui Paolo Gentiloni pentru un post in noul executiv european. 'Acum astept cu nerabdare sa adun…

- Alternativa pentru Germania (AfD), care critica politica de primire a sute de mii de migranti a cancelarului Angela Merkel din ultimii ani, a obtinut 27,5% din voturi (9,7% in 2014) in landul sud-estic Saxonia, fiind in spatele conservatorilor (CDU, 32%), conform estimarilor.In landul Brandenburg,…

- Datoria Guvernului federal al Germaniei a crescut cu peste 11 miliarde de euro, in primul semestru din 2019, a anuntat marti Ministerul de Finante, aceasta fiind prima majorare a datoriei din 2014. La 30 iunie 2019 nivelul total al datoriei era de 1.081 miliarde de euro. Creşterea datoriei…