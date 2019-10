Stiri pe aceeasi tema

- "Stim ca e drum lung si ca trebuie sa indeplinim multe cerinte, insa noi suntem pregatiti sa mergem pe aceasta cale. Albania a facut totul pentru a asigura ca merita sa intre in aceasta noua faza", a spus Rama la Berlin.Vineri, Rama a avut o intrevedere cu Angela Merkel, cancelarul federal…

- La alegerile regionale de duminica, extrema dreapta și-a triplat scorul in Saxonia și aproape și l-a dublat pe cel de acum cinci ani in Brandenburg. Alternativa pentru Germania (AfD) a devenit a doua formațiune politica importanta in cele doua regiuni, dupa UCD in Saxonia și dupa SPD in Brandenburg.…

- Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a devenit al doilea cel mai mare din landurile Saxonia și Brandenburg, potrivit sondajelor de la ieșirea din secțiile de votare. Alegerile locale din cele doua landuri importante din Germania de Est constituie un test important inaintea anului…

- In landul Brandenburg, care inconjoara capitala Berlin, AfD si Partidul Social-Democrat (SPD) sunt cotate fiecare cu 21% din intentiile de vot ale electoratului, potrivit unui sondaj realizat de institutul Insa si publicat de cotidianul Bild.Ambele partide au urcat in sondajele de opinie…

- Guvernul condus de cancelarul Angela Merkel a aprobat miercuri un proiect de lege care prevede scutirea majoritatii contribuabililor, cu exceptia celor mai bogati, de la plata unei taxe de solidaritate. Taxa de solidaritate a fost introdusă în 1991 pentru a acoperi costurile reunificării…

- Ministrul german al Finanțelor, Olaf Scholz, își va depune candidatura pentru conducerea Partidului Social Democrat (SPD), a informat vineri publicația Der Spiegel, citata de site-ul Politico.eu. "Sunt pregatit sa candidez daca asta este ceea ce va doriți", a declarat Scholz în…

- Datoria Guvernului federal al Germaniei a crescut cu peste 11 miliarde de euro (12,30 miliarde de dolari) in primul semestru din 2019, a anuntat marti Ministerul de Finante, aceasta fiind prima majorare a datoriei din 2014, transmite DPA. La 30 iunie 2019 nivelul total al datoriei era de 1.081…