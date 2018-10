Partidul social-democrat german (SPD) a amenintat duminica seara ca va parasi fragilul guvern de coalitie al Angelei Merkel daca nu va obtine garantii rapide din partea cancelarului, dupa o infrangere grea in alegerile regionale din landul Hessa, relateaza AFP. "Starea in care se afla guvernul este inacceptabila", a declarat presedinta SPD, Andrea Nahles, referindu-se la disputele continue care mineaza coalitia, in principal intre dreapta dura si social-democrati, in special privind chestiunile de politica a migratiei. In opinia ei, aceasta situatie de conflict permanent de la Berlin "a contribuit…