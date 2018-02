Germania si Franta avertizeaza ca taierea fondurilor pentru anumite programe europene dupa Brexit ar putea dauna luptei cu terorismul si imigratia ilegala

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii europeni, reuniti vineri la un summit informal la care discuta despre bugetul UE post-Brexit, sunt divizati in privinta ideii de introducere a unor noi conditii pentru accesarea fondurilor europene, cum ar fi acceptarea redistribuirii migrantilor sau situatia statului de drept, relateaza…

- Acest summit este doar inceputul unei lungi dezbateri despre cadrul bugetar multianual al UE pentru perioada 2021-2027, principala problema fiind golul de 13-15 miliarde de euro anual pe care Brexit-ul il va lasa in acest buget prin pierderea contributiei Marii Britanii.Comisia Europeana…

- Parlamentul Greciei a aprobat vanzarea unei participatii de 67% in Autoritatea portuara Salonic (OLTH) unui consortiu franco-germano-elen, South East Gateway Salonic (SEGT), informeaza publicatia Kathimerini. South East Gateway Salonic va plati statului elen 231,92 milioane de euro si in urmatorii…

- ''Inceputul lui martie va fi o saptamana foarte importanta in Uniunea Europeana'', cand au loc referendumul intern al social-democratilor germani cu privire la acordul de coalitie cu conservatorii, dar si alegerile parlamentare din Italia, a declarat Juncker, intr-o conferinta la Bruxelles.''Sunt…

- Premierul Viorica Dancila a discutat ieri, la Bruxelles, cu comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu. In atentie s-a aflat, in principal, problema absorbtiei intarziate a fondurilor europene. Este un subiect despre care comisarul Corina Cretu a vorbit si aseara la Radio Romania. Ea…

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, transmite AFP. Dupa noua luni de ancheta, politia…

- Viitorul Fond Monetar European, destinat sa inlocuiasca actualul Mecanism European de Stabilitate (MES), ar trebui sa fie controlat de statele membre ale zonei euro si sa fie independent de Comisia Europeana, a apreciat, luni, presedintele MES, Klaus Regling. Comisia Europeană ar dori ca Mecanismul…

- In 2018, cel mai relevant indicator de performanta economica trebuie sa fie gradul de realizare a investitiilor, pentru a transforma cresterea economica in bunastare, infrastructura moderna, administratie performanta si servicii publice de calitate pentru toti, considera AmCham Romania. …

- Norica Nicolai a vorbit despre marea problema a nucleului dur al UE, Franța și Germania, și anume ascensiunea eurosceptismului, formațiuni care se opun politicii Uniunii Europene. In contextul alegerilor din Italia, Norica Nicolai a vorbit despre cum ar fi influențați cei aproape 1 milion…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 15 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert de uverturi la opere celebre de Gioachino Rossini: Barbierul din Sevilia, Italianca in Alger, Semiramide, Wilhelm Tell, Cenusareasa si Cotofana hoata. La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice…

- V. Stoica Europarlamentarul Laurențiu Rebega, vicepreședinte al Grupului Europa Națiunilor și Libertații din cadrul Parlamentului European, susține punctul de vedere al ministrului roman al Afacerilor Externe referitor la acordarea fondurilor europene pentru țara noastra in funcție de unele situații…

- Wizz Air deschide o noua destinatie de pe Aeroportul International Iasi – spre Bruxelles, Charleroi -, din 8 iulie. Pasagerii care isi planifica in aceasta perioada calatoriile pe aceasta ruta, isi pot rezerva deja bilete de la doar 99 RON*/19.99 euro pe wizzair.com „Ne bucuram sa anuntam astazi, pentru…

- ”As remarca aici o provocare suplimentara careia trebuie sa-i facem fata pe termen mediu, si ma refer aici la faptul ca Uniunea Europeana va traversa o perioada de ample transformari, unele determinate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Aceste transformari se vor reflecta in mod sigur…

- Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) avertizeaza ca Romania risca sa piarda fonduri europene daca nu respecta standardele minimale ale statului de drept. El cere demisia din functii ale presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Daniel Buda a declarat, joi, intr-o…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace noi tensiuni pe tema…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi în mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.…

- Aceste aplicatii "clone", care seamana cu cele adevarate, contin malware care pot fura date, dar si sa faca fotografii sau inregistrari audio, a avertizat grupul de militanti pentru drepturi digitale Electronic Frontier Foundation (EFF) intr-un raport intocmit impreuna cu societatea Lookout, specializata…

- Tanarul cancelar al Austriei, Sebastian Kurz, ar putea sa devina o problema pentru Angela Merkel. Cu prieteni ca el, nu mai are nevoie de dusmani. E mereu cu cativa pasi in fata tuturor: asa ii place noului cancelar al Austriei sa se prezinte. Faptul ca Sebastian Kurz a devenit sef de guvern…

- Ministrul de finante olandez Wopke Hoekstra a declarat marti ca nu ar fi corect ca tarile care vor fi afectate disproportionat din punct de vedere comercial dupa iesirea Marii Britanii din UE sa contribuie mai mult la bugetul blocului comunitar, relateaza Reuters. Wopke Hoekstra a subliniat, intr-un…

- Antrenorul lui Antwerp, Ladislau Boloni, este multumit de achizitiile realizate in perioada de mercato, ce pot ajuta echipa sa evolueze in play-off-ul pentru primele sase locuri la sfarsitul sezonului regulat in campionatul de fotbal al Belgiei. Boloni 'isi freaca mainile de bucurie, dar pune…

- Italianul Federico Pellegrino a castigat sambata proba de sprint din cadrul Cupei mondiale de schi fond, desfasurata la Dresda (Germania), devansandu-i pe ultima portiune a traseului pe Johannes Hoesflot Klaebo din Norvegia si Lucas Chavanat din Franta. ''Klaebo si Chavanat sunt…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Aeroportul International Sibiu, unul dintre cele mai mari din tara, a inregistrat anul trecut un numar de peste 533.000 de pasageri, in crestere cu 36,6% fata de anul precedent. Totodata si numarul de miscari de aeronave inregistrate la Aeroportul International Sibiu a cunoscut o crestere…

- Romania a terminat anul trecut printre primii 10 cei mai importanti producatori de masini la nivelul Uniunii Europene. Suntem in fata Belgiei, iar anul acesta s-ar putea sa ajungem la o jumatate de milion de masini produse. Cel mai bine se vand SUV-ul Duster de la Dacia si Fordul EcoSport. În…

- Cele cinci zboruri de pe Aeroportul Iasi spre destinatii noi, anuntate in august, de compania Wizz Air au fost amanate. Este vorba despre cursele spre: Eindhoven (Olanda, incepand din 29 aprilie), Billund (Danemarca, incepand din 30 aprilie), Paris-Beauvais (Franța), Dortmund (Germania), Malmo (Suedia),…

- O misiune a ONU ar trebui sa fie trimisa in toate zonele de conflict din estul Ucrainei, nu doar de-a lungul liniei de contact unde se afla observatorii Misiunii Speciale de Supraveghere a OSCE, a declarat ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Indicii referitori la intentiile de achizitii ale managerilor de companii, calculati de IHS Markit, din tari precum China, Germania, Franta, Canada si Marea Britanie, sugereaza presiuni in crestere asupra ofertei. In Statele Unite, indicele calculat de IHS Markit a crescut pentru a treia luna consecutiv,…

- Autoritatile de la Bruxelles se pregatesc sa ceara o crestere importanta a contributiilor pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, dupa 2020, pentru a sustine puterea financiara a acesteia dupa Brexit si pentru a putea face fata unor noi obiective strategice, relateaza Financial Times…

- Mulți s-au temut de anul 2017. Un an cu multe tensiuni politice, cu alegeri in Germania, Franța, Austria și Olanda și Congresul Partidului Comunist in China, cu „bombe“ care au explodat ori au fost pe cale sa explodeze pe parcursul anului, in Spania și Italia, declanșarea negocierilor pentru Brexit,…

- Anul 2017 a adus schimbari politice in Europa, fiind organizate alegeri in mai multe state europene, printre care Olanda, Franta, Germania sau Austria, iar in urma acestora formatiunile extremiste au reusit sa obtina scoruri record pentru ultimele decenii.

- Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a declarat, joi, referitor la scrisoarea ambasadelor pe tema modificarilor legilor justitiei, ca Parlamentul are dreptul sa legifereze, mentionand ca a discutat cu presedintele Senatului Calin Popescu-Tariceanu si ministrul de Externe Teodor Melescanu…

- In patru din cele mai importante campionate din Europa lupta la titlul este aproape incheiata, inca de la jumatatea sezonului. In Spania, Anglia, Franța și Germania echipele de pe primul loc au un avans considerabil fața de urmaritoare și cu greu mai pot scapa titlul de campioana. Doar in Serie A lupta…

- Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in timp ce 36% din lumanarile de Craciun au venit din Polonia, conform Agerpres. Germania a fost principalul furnizor de bomboane de ciocolata si trenulete de jucarie, in timp ce Franta a fost principalul furnizor de vin si curcani.…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri lansarea procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile privind statul de drept in Polonia. Aceasta procedura este declansata…

- Ambasadorii a sapte state membre UE - Franta, Germania, Belgia, Danemarca, Finlanda, Olanda și Suedia - fac apel la reprezentantii coalitiei de guvernare "sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei

- Top 10 FIFA 1. Germania 2. Brazilia 3. Portugalia 4. Argentina 5. Belgia 6. Spania 7. Polonia 8. Elvetia 9. Franta 10. Chile

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se incheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AGERPRES, citand AFP si Reuters. Citeste si: Capitala,…

- Ministrul german de Finanțe a salutat o propunere a ministrului francez de Finanțe, Bruno Le Maire, de a cere omologilor sai din G20 sa ia in considerare introducerea unor reglementari comune pentru bitcoin. Ingrijorarile sunt impartașite și de guvernul italian, care este la randul sau deschis pentru…

- Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Constanta prezinta bilantul activitatii pentru anul 2017. Directorul executiv Iulia Antonia Bruchental spune ca anul 2017 a fost un an cu rezultate bune in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene. In acest an, Romania a fost pe primul loc in ceea…

- In jur de 7.988 de migranti ilegali tunisieni au putut intra pe teritoriul italian in 2017, a anuntat sambata Forumul tunisian pentru drepturile economice si sociale (FTDES), informeaza duminica agentia Xinhua, transmite AGERPRES . Datele, care fac referire la perioada din ianuarie pana in noiembrie,…

- Echipele Norvegiei, detinatoarea titlului, si Frantei, vicecampioana olimpica, se vor infrunta, duminica, in finala Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania. Vineri, la Hamburg,...

- Avea putin peste 40 de ani, era maistru la ICRAL Brasov, repara schiuri in atelierul deschis de tatal sau si noaptea canta la tobe, intr-o trupa rock, in barurile din oras. In 1990 fonda firma Elmas (acum cel mai mare producator de lifturi cu actionariat romanesc) impreuna cu 11 colegi.

- Piata de media din Romania va creste cu 11% anul acesta, la 407 milioane euro, iar in 2018 se va majora cu circa 13%, potrivit datelor actualizate ale raportului Media Fact Book realizat de Agentia Initiative, evolutia depasind usor prognoza realizata la lansarea raportului, in luna iunie, cand…

- Transportatorii aerieni din Uniunea Europeana aveau, in 2015, un numar total de peste 6.500 de avioane utilizate pentru transportul pasagerilor și marfurilor, iar 46 de avioane (adica mai puțin de 1% din numarul total) aparțineau operatorilor din Romania, mai puțin decat 49 de avioane Lituaniei și…

- Seful diplomatiei germane a invitat marti Franta sa devina "mai germana" in materie de finante si Germania "mai franceza" in chestiuni de aparare, pentru a permite Europei sa se afirme pe plan international, scrie AFP.

- Naționala feminina de handbal a Romaniei abordeaza Campionatul Mondial din Germania, care a inceput ieri și se incheie pe 17 decembrie, cu obiectivul de a repeta performanța de la ediția trecuta, cand a cucerit medalia de bronz. Tricolorele, fara o serie de jucatoare importante, precum Paula Ungureanu,…

- "Tarile noastre au stabilit un dialog diversificat. Recent, la Soci, am avut un summit la care au participat Rusia, Iran si Azerbaidjan. Presedintele (iranian Hassan) Rouhani a participat, de asemenea, la summit. Ne-am intalnit, de asemenea, in cadrul unui eveniment international multilateral -…

- Confruntata in ultima vreme cu derivele de la regulile statului de drept din partea Ungariei si Poloniei, Uniunea Europeana a constat ca amenintarile cu activarea articolului 7 din Tratatul UE, cel care suspeda dreptul de vot al unui stat membru in cadrul Consiliului, nu au efecte. De aceea, Bruxelles-ul…