Stiri pe aceeasi tema

- "Aceasta decizie are efect imediat", au precizat cele doua ministere intr-un comunicat. "Consiliul Afaceri Externe al UE care se va reuni la 14 octombrie la Luxemburg va fi ocazia de a coordona o abordare europeana in acest sens", potrivit documentului, scrie Agerpres. "Franta reitereaza condamnarea…

- Turcia afirma ca a informat Statele Unite ale Americii, Rusia si aliatii sai europeni in legatura cu operatiunea pe care o planifica in Siria miercuri la ora 14.00 (11.00 GMT), transmite dpa. Ministerul turc al Apararii a precizat ca au fost informate de asemenea Germania, Marea Britanie,…

- Turcia afirma ca a informat Statele Unite ale Americii, Rusia si aliatii sai europeni in legatura cu operatiunea pe care o planifica in Siria miercuri la ora 14.00 (11.00 GMT), transmite dpa, citeaza Agerpres. Ministerul turc al Apararii a precizat ca au fost informate de asemenea Germania,…

- Ministerul norvegian de Externe, Eriksen Soereide, a declarat joi ca Norvegia inca dezbate care va fi raspunsul dat propunerii facute de Statele Unite privind formarea unei misiuni maritime in Golful Persic, relateaza MEDIAFAX.Citește și: DNA a dat verdictul! Sorin Blejan și soția sa trimiși…

- Presedintele Donald Trump a anuntat miercuri ca SUA a inceput negocierile cu Coreea de Sud privind costul apararii, transmite Reuters. Ministerul de externe de la Seul a dezmintit informatia. "Au inceput discutiile pentru suplimentarea in continuare a platilor catre Statele Unite. Coreea de Sud este…

- Rusia si Iranul au semnat un protocol de cooperare militara care include posibilitatea efectuarii de exercitii navale comune in Stramtoarea Hormuz, in contextul tensiunilor cu Statele Unite si Marea Britanie, potrivit Mediafax. Comandantul Fortelor Navale iraniene a anuntat ca Rusia si Iranul vor…

- Israelul si Statele Unite au testat cu succes un sistem antiracheta cu raza lunga de actiune in Alaska, in Statele Unite, a anuntat in weekend Guvernul israelian, relateaza AFP potrivit news.roSistemul a interceptat cu succes rachete deasupra atmosferei, a anuntat duminica, intr-un comunicat,…

- Daniel Kriener, declarat ”persona non grata” dupa ce si-a exprimat sustinerea fata de opozantul Juan Guaido, a revenit sambata ”pentru a indeplini noi functii de la Caracas”, a anuntat luni pe Twitter Ambasada Germaniei. Potrivit unui purtator de cuvant al diplomatiei germane, Rainer Breul,…