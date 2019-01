Germania si-a redus aproape la jumatate prognoza de crestere economica in 2019, din cauza problemelor globale

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul german al Economiei si-a revizuit miercuri prognoza de crestere pentru acest an pana la 1%, de la 1,8% cat estima in toamna anului trecut, ca urmare a efectelor Brexitului, disputelor comerciale si contextului fiscal international, transmite AFP. Ministrul Economiei, Peter Altmaier, a subliniat…

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a declarat luni ca nu vrea ca Germania sa importate energie nucleara ieftina din tarile vecine pentru a compensa programata inchidere a termocentralelor pana in 2038, transmite Reuters. "Vrem sa dispunem de securitate energetica in orice moment",…

- Germania va inchide treptat toate centralele energetice alimentate cu carbune, pana cel tarziu in 2038, a anuntat sambata o comisie guvernamentala, care propune acordarea unor ajutoare de pana la 40 de miliarde de euro regiunilor afectate de aceasta masura. Propunerile, un compromis convenit…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a fost de 6,7% in noiembrie, stabila comparativ cu luna precedenta, dar in scadere fata de 7,3% in perioada similara din 2017, arata datele publicate miercuri de Oficiul european de Statistica (Eurostat). Acesta este cel mai redus nivel al ratei somajului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca suma alocata Fondului de investitii al administratiei locale este de 10 miliarde de lei. In momentul in care a fost corectata de ziaristi, care i-au spus ca Liviu Dragnea a inaintat suma de 10 miliarde de euro, Dancila a precizat ca poate asa este.…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 21,055 miliarde de lei in cel de-al treilea trimestru din 2018, fiind in scadere cu 1,5%, comparativ cu perioada similara din 2017, pe fondul diminuarii inregistrate la lucrarile de constructii noi cu 14,3%, potrivit datelor publicate luni…

- Angajatii Metrorex se pregatesc sa intre in greva de avertisment joi, pe 15 noiembrie, a anuntat liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Metrou (USLM), Ion Radoi. Potrivit informatiilor oferite de liderul sindical Ion Radoi pentru Ziare.com, angajatii au deschis conflictul de munca si au parcurs…