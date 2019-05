Germania și-a majorat investițiile în apărare Guvernul federal de la Berlin a anuntat saptamana aceasta NATO ca are in vedere un buget de cheltuieli de 47,32 miliarde de euro, ceea ce inseamna o crestere de 5 miliarde de euro fata de 2018 si un procent de 1,35% din PIB-ul german.



Aceasta majorare - cea mai semnificativa de la sfarsitul razboiului rece - vine pe fondul criticilor insistente pe aceasta tema ale administratiei de la Washington.



Totodata, potrivit informatiilor dpa, anul viitor bugetul militar al Germaniei ar urma sa creasca la 49,67 miliarde de euro, sau 1,38% din PIB. Anul trecut, acest procent a fost de…

Sursa articol: dcnews.ro

