Germania si-a inrautatit estimarea de crestere a economiei in 2018 si in 2019 (Reuters)

- Guvernul Germaniei a inrautatit estimarea de crestere a economiei in 2018 si in 2019, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Anul acesta, cea mai mare economie europeana ar urma sa inregistreze un avans de 1,7% - 1,8% (fata de prognoza precedenta de 2,3%), si o…

- Germania si-a redus datoria publica cu 2,3%, la 1.930 miliarde de euro (2.270 miliarde de dolari) in primul semestru din 2018, cel mai scazut nivel din 2011, a anuntat Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite Reuters. Creşterea economică face ca Executivul de la Berlin să înregistreze…

- Salariile reale in Germania au crescut in trimestrul doi din 2018 in pofida celei mai ridicate rate a inflatiei din ultimii cinci ani, arata datele publicate joi de Oficiul federal de Statistica (Destatis). Datele oficiale sugerează că în continuare cheltuielile gospodăriilor vor…

- "Am fi putut avea un avans de 3%", dar companiile nu investesc suficient pentru a inregistra rate mai mari de crestere deoarece lipsa de angajati calificati nu le permite majorarea productiei, a afirmat oficialul german, potrivit Agerpres. Luna aceasta, Institutul economic Ifo si-a majorat estimarile…

- Italia nu este de acord cu numirea germanului Jens Weidmann in functia de presedinte al Bancii Centrale Europene (BCE), afirma Claudio Borghi, un economist din cadrul formatiunii de extrema-dreapta Liga Nordului, aflata la guvernare, avertizand ca Uniunea Europeana risca destramarea. Presedintele…