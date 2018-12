Stiri pe aceeasi tema

- Germania nu considera necesar ca Uniunea Europeana sa impuna noi sancțiuni Rusiei atata timp cat eforturile de incetare a escaladarii conflictului ruso-ucrainean continua, a declarat vineri ministrul german de Externe, Heiko Mass, relateaza Reuters.”In momentul de fața cred ca ar fi greșit…

- Ministrul de interne al Germaniei, Horst Seehofer, adeptul unei linii dure privind migratia, a spus ca expulzarea solicitantilor de azil inapoi in Siria nu poate fi aprobata in prezent, potrivit dpa. "In acest moment, nimeni nu poate fi expulzat in Siria. Acelasi lucru se aplica si pentru cei care comit…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer il va propune pe adjunctul sefului serviciului de informatii interne la conducerea acestui organism, dupa demiterea predecesorului sau pentru o serie de remarci controversate in contextul violentelor rasiale din orasul est-german Chemnitz, a anuntat luni…

- Ziua internationala de lupta impotriva rasismului si antisemitismului, celebrata in fiecare an la 9 noiembrie, marcheaza inceputul simbolic al Holocaustului, scrie Agerpres.ro. La 9 noiembrie 1938 s au luat primele masuri fizice impotriva evreilor pe tot cuprinsul Germaniei, ziua intrand in istorie…

- Scandalul a dus la pensionarea provizorie a șefului serviciilor din Germania. Un purtator de cuvant din Ministerul german de Interne a indicat mai devreme luni ca urmeaza sa fie luata in cel mai scurt timp posibil o decizie cu privire la viitorul lui Hans-Georg Maassen, dupa noi declaratii…

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, a anuntat luni ca a dispus "pensionarea provizorie" cu efect imediat a controversatului sef al serviciului de informatii interne al Germaniei (Biroul pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maassen, atributiile acestuia fiind preluate cu titlu…

- Ministrul german de interne Horst Seehofer a anuntat luni ca a dispus "pensionarea provizorie" cu efect imediat a controversatului sef al serviciului de informatii interne al Germaniei (Biroul pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maassen, atributiile acestuia fiind preluate cu titlu interimar…

- Opt politisti au fost raniti usor sambata seara la un concert organizat de extrema-dreapta in estul Germaniei, in ciocniri cu participantii, au transmis fortele de ordine, potrivit AFP preluata de Agerpres. Concertul la care participau circa 800 de persoane sub sloganul 'Rock impotriva revarsarii…