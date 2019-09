Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei braziliene Ernesto Araujo a calificat miercuri eforturile internationale de combatere a schimbarilor climatice drept un complot ce vizeaza distrugerea suveranitatii Braziliei, aflata sub tirul criticilor ca urmare a extinderii incendiilor care au afectat padurea amazoniana, transmite…

- Senatorul PSD Paul Stanescu a declarat, vineri, inainte de sedinta CEX al PSD, ca va vota la Congresul formatiunii de sambata, "ce spune partidul". "Voi face, pentru candidatul PSD, organizatia PSD Olt va face campanie", a mai spus Stanescu, conform news.ro.Paul Stanescu a declarat, vineri,…

- Ministrul de externe german Heiko Maas urmeaza sa participe marti la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU la New York, in cadrul unei vizite de patru zile efectuate in SUA si Canada, relateaza dpa potrivit Agerpres. Responsabilul german a plecat luni, dar a survenit o intarziere din cauza…

- Grace 1 a navigat pana in 28 mai sub pavilion panamez, iar in prezent Teheranul afirma ca este o nava iraniana. Nava aflata in centrul disputei dintre Iran si SUA este suspectata de contrabanda cu petrol catre Siria, cu incalcarea sanctiunilor impuse de Uniunea Europeana.Iranul a cerut…

- Potrivit autoritatilor italiene "Vase of Flowers" (Vaza cu flori), opera a pictorului olandez Jan van Huysum (1682-1749), a fost furat in 1944 de trupele naziste de ocupatie." 'Vase of Flowers' se intoarce la Florenta dupa 75 de ani", a declarat Ministerul italian al Culturii intr-un comunicat,…

- Ministrul luxemburghez de externe, Jean Asselborn, a avertizat in legatura cu riscul unei noi crize a refugiatilor in cazul escaladarii conflictului dintre Iran si SUA, transmite dpa. 'Daca situatia dintre Washington si Teheran va continua sa escaladeze, exista pericolul ca 3 milioane…

- Laviniu Lacusta afirma faptul ca ministrul Educatiei Nationale ar fi facut acest lucru pentru ca sindicatul profesorilor ar fi cerut efectuarea in mod corect a drepturilor salariale castigate in instanta, respectiv plata dobanzilor hotararilor judecatoresti. De asemenea, USLIP ar fi cerut si refacerea…

- Șeful popularilor iese din jocul pentru președinția Comisiei Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca cei trei candidați principali pentru funcția de președinte al Comisiei Europene nu au reușit sa primeasca suficienta susținere in randul liderilor europeni, relateaza site-ul agenției Reuters.…