Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe german Heiko Maas a fost blocat vineri in Mali din cauza unei defectiuni survenite la avionul sau, inca un incident din seria neagra cu care se confrunta flota guvernamentala, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește și: Seism PUTERNIC in Peru cu magnitudinea de 7,1…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a fost blocat vineri in Mali din cauza unei defectiuni survenite la avionul sau, inca un incident din seria neagra cu care se confrunta flota guvernamentala, relateaza AFP. Maas trebuia sa se intoarca joi dintr-o vizita de mai multe zile in Africa…

- Presedintele german Frank Walter Steinmeier este cea mai recenta victima a seriei de probleme tehnice ale avioanelor guvernamentale cu care s-au confruntat in ultimul timp politicienii germani. Revenirea sa in tara dintr-o vizita de stat in Etiopia a fost amanata miercuri din cauza unei "probleme…

- Majotitatea bancilor centrale din zona euro au incetat sa mai emita, incepand de duminica, bancnote de 500 de euro de teama ca acestea ar putea fi folosite de evazionisti, criminali si chiar teroristi, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Doar două bănci centrale, din Germania şi Austria,…

- Germania ia in considerare sa blocheze folosirea produselor Huawei pentru viitoarea tehnologie 5G, scrie BBC, relateaza News.ro.Mai multe tari s-au impotrivit implicarii Huawei in retelele 5G din cauza ingrijorarilor privind securitatea. Compania chineza Huawei, unul dintre cei mai…

- Date cu caracter personal despre sute de politicieni germani apartinand marilor partide, inclusiv detalii ale cartilor de credit si numere de telefon mobil, au fost postate public de hackeri. Cancelarul Angela Merkel se numara printre cei afectati, a informat presa locala vineri, relateaza Reuters…

- Ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, si-a exprimat opozitia fata de desfasurarea de noi arme nucleare in Germania si restul Europei, intr-un interviu pentru dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: S-ar fi AFLAT candidatul PSD-ALDE la prezidențiale! Cine ar fi cel care il va infrunta…

- Ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, si-a exprimat opozitia fata de desfasurarea de noi arme nucleare in Germania si restul Europei, intr-un interviu pentru dpa. "In nicio circumstanta Europa nu trebuie sa devina scena unei curse a inarmarii. Desfasurarea de noi arme nucleare va fi primita…