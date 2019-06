Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Partidului Social Democrat din Germania (SPD), Andrea Nahles, si-a anuntat duminica demisia dupa pierderile grele inregistrate in alegerile europene, precum si pe fondul amplificarii criticilor interne si a discutiilor despre mentinerea formatiunii sale in coalitia Angelei Merkel, informeaza…

- SPD a suferit duminica o dubla umilinta, pe langa cele numai 15,8 procente obtinute la europarlamentare - cu 11 puncte procentuale mai putin fata de 2014 si care ii plaseaza pe social-democrati pe locul trei, dupa Verzi -, partidul a pierdut si scrutinul regional din landul Bremen pentru prima data…

- Alegerile europarlamentare de duminica, 26 mai, au fost subiectul cel mai important pentru mulți europeni, dar și pentru anumite branduri care și-au dorit sa-i convinga pe oameni sa iasa la vot. Compania Tinder, de exemplu, a avut o oferta speciala in perioada alegerilor europarlamentare. A venit cu…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) și filiala sa bavareza, Uniunea Social-Democrata (CSU), s-au clasat pe primul loc in alegerile europarlamentare din Germania, conform rezultatelor provizorii emise de Parlamentul European, conform Mediafax.Alianța CDU-CSU (dreapta) au obținut 28,70% dintre voturi,…

- Germania voteaza duminica intr-un scrutin european umbrit de forte ostile Uniunii Europene si care s-ar putea incheia cu o scadere puternica a sprijinului pentru partidele traditionale de centru-dreapta si de centru-stanga, ceea ce ar putea afecta coalitia de la Berlin, relateaza dpa. Potrivit sondajelor…

- Uniunea Creștin-Democrata (CDU) și Uniunea Creștin-Sociala din Bavaria (CSU), cei doi membri ai alianței conservatoare din Germania, renunța la neînțelegerile lor de lunga durata, în contextul alegerilor europarlamentare din luna mai, scrie Agerpres. CDU și CSU vor semna luni o platforma…