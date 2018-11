Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Interne, Horst Seehofer, a decis sa se retraga din functia de presedinte al formatiunii politice Uniunea Crestin-Sociala (CSU), au anuntat luni mai multe surse din cadrul partidului, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Conservatorii germani vor urma sa aiba noi lideri. In timp ce membrii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) cauta un succesor pentru Angela Merkel, care si-a anuntat retragerea de la conducerea partidului, colegii lor din Uniunea Crestin-Sociala (CSU) ar putea fi nevoiti sa se lanseze intr-un proces similar.

- Seful serviciului de informatii interne al Germaniei (Biroul pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maassen, a fost demis din functie, a anuntat marti serviciul de presa al guvernului federal, in urma scandalului declansat de acuzatiile privind legaturi prea stranse cu extremistii de dreapta.…

- Ministrul de interne al Germaniei, conservatorul bavarez Horst Seehofer, a lansat critici dure la adresa imigratiei in Germania, parand sa ia apararea manifestantilor de extrema dreapta de la Chemnitz, informeaza joi mai multe publicatii germane, citate de AFP. Mare adversar al politicii promovate de…

- Ministrul de Interne, Horst Seehofer, a declarat ca Germania are nevoie de noi instrumente pentru a deveni un jucator cheie in domeniul securitatii cibernetice si pentru a sustine securitatea si independenta europeana. "Scopul nostru comun este acela ca Germania sa-si asume un rol de lider in domeniul…

- Anuntul a fost facut la o conferinta de presa de catre o purtatoare de cuvant a Ministerului german de Interne, care insa nu a oferit alte detalii despre aceasta intelegere, ce nu a fost inca formalizata.Cat despre negocierile pe acelasi subiect cu Italia, acestea sunt intr-un stadiu 'foarte…