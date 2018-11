Germania: Secretarul de stat pentru migraţie vrea un mesaj dur pentru refugiaţi privind agresiunile sexuale Solicitantii de azil trebuie sa invete ca Germania nu tolereaza agresiunile sexuale, a declarat comisarul german pentru migratie, Annette Widmann-Mauz, dupa unda de soc produsa de violarea unei tinere de 18 ani, caz in care au fost arestati sapte sirieni, relateaza Reuters.



"Faptasii trebuie adusi in fata unei instante si pedepsiti sever", a spus Annette Widmann-Mauz, secretar de stat pentru migratie, refugiati si integrare, citata de organizatia de stiri RND.



Politia germana a arestat luna trecuta sapte barbati sirieni, cu varste cuprinse intre 19 si 29 de ani, alaturi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

