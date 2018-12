Germania se opune unor noi rachete nucleare n Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Berlinul se va opune ferm instalarii de noi rachete nucleare cu raza medie de actiune in Europa in cazul anularii Tratatului privind fortele nucleare intermediare (INF), a declarat ministrul german de Externe Heiko Maas.

Ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, si-a exprimat opozitia fata de desfasurarea de noi arme nucleare in Germania si restul Europei, intr-un interviu pentru dpa, potrivit agerpres.ro.

- Ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, si-a exprimat opozitia fata de desfasurarea de noi arme nucleare in Germania si restul Europei, intr-un interviu pentru dpa. "In nicio circumstanta Europa nu trebuie sa devina scena unei curse a inarmarii. Desfasurarea de noi arme nucleare va fi primita…

- Numarul de permise de sedere emise in Europa a crescut cu 4% in 2017, potrivit Le Point , citat de Rador. In opinia Eurostat, ucrainenii si sirienii sunt principalii beneficiari. Dupa Polonia, Germania este a doua tara gazda, cu 535.446 autorizatii de sedere eliberate in 2017, inaintea Regatului Unit…

- Axa franco-germana continua sa dicteze politica externa a Uniunii Europene, iar mai nou Franta si Germania ar vrea sa reprezinte Europa in criza dintre Rusia si Ucraina privind Marea Azov. Potrivit ministrului german de externe, Heiko Maas, aflat in vizita la Madrid, Berlinul si Parisul ar putea juca…

- Fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schroder, a reactionat fata de atitudinea Statelor Unite. Criticand politica presedintelui SUA, Donald Trump, Schroder a lansat un apel catre conducatorii tarii sale sa caute si alti aliati, scrie presa turca, citata de Rador.

- Putin a facut acest anunt in urma celui al presedintelui american Donald Trump, sambata, potrivit caruia intentioneaza sa iasa din Tratatul INF care interzice armamentul nuclear cu raza intermediara de actiune, incheiat in timpul Razboiului Rece, in 1987, dupa ce acuzat Mosova ca-l incalca.Putin…

