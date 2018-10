Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti social-democrati si conservatori de seama din Germania au facut apel luni la supravegherea partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), dupa ce unii dintre liderii formatiunii au participat la manifestatiile gruparii anti-islam PEGIDA, relateaza luni agentia Reuters.…

- Meci amanat in liga secunda germana din cauza manifestațiilor violente dintre extrema dreapta și anti-naziști. Autoritațile au anulat meciul Dynamo Dresda – Hamburg, care urma sa se joace azi, in runda a patra din 2. Bundesliga. Peste 30.000 de oameni erau așteptați in tribunele arenei Rudolf Harbig…

- Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) si miscarea anti-islam Pegida au anuntat un mars comun pentru a protesta fata de crimele comise de migranti, dupa ce doua proteste similare s-au soldat cu violente duminica si luni in Germania, informeaza miercuri dpa. Marsul…

- Orasul Chemnitz din landul Saxonia situat in estul Germaniei a fost luni seara scena unor noi violente produse in timpul unor demonstratii declansate de o crima in care au fost implicati migranti. Extremisti de dreapta si extremisti de stanga au iesit pe strazile din Chemnitz, al treilea oras ca marime…

- Un incident ce a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in orasul Chemnitz din landul Saxonia si care s-a soldat cu moartea unui cetatean german care ar fi fost angrenat intr-o disputa cu straini agita spiritele in Germania, unde prezenta refugiatilor continua sa nasca dezbateri aprinse.

- Scena politica din Germania pare sa fi intrat pe un drum fara ieșire indiferent de eforturile guvernamentale- un sondaj difuzat de televiziunea ARD arata cum CDU- formațiunea condusa de cancelarul Angela Merkel- se afla la cel mai scazut nivel de popularitate din intreaga sa existența, in vreme ce…