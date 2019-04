Alegerea actorului de comedie Volodimir Zelenski in functia de presedinte al Ucrainei la sfarsitul saptamanii trecute ar putea fi mai putin neobisnuita decat ar fi tentati sa creada oamenii, scrie joi saptamanalul german Die Zeit, transmite dpa.



Publicatia germana noteaza intr-un editorial, printre altele, ca "succesul lui Volodimir Zelenski s-a bazat pe distantarea oamenilor fata de clasa politica. El se prezinta ca un outsider, ca o persoana apolitica si, prin urmare, nepatata.



"In Slovenia, un actor de comedie este la conducere (prim-ministru), in Italia miscarea satiristului…