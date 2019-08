Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii continua, la o luna de la descinderea politistilor la „casa groazei“, sa verifice centimetru cu centimetru locul presupuselor crime, suspectul Gheorghe Dinca fiind readus, luni dimineata, la locuinta sa din Caracal.

- DIICOT a transmis luni cum a decurs ancheta in dosarul Caracal in ultimele cinci zile:„In perioada 15.08.2019 - 19.08.2019, procurorii DIICOT-Structura Centrala impreuna cu polițiști specializați din cadrul Poliției Romane, delegați in cauza, au continuat percheziția efectuata la domiciliul inculpatului…

- Mașina cu care Gheorghe Dinca a rapit-o pe Alexandra Maceșanu in luna iulie a fost pe imaginile anchetatorilor care au verificat dispariția Luizei Melencu in luna aprilie, potrivit Antena 3, informația fiind prezenta intr-un raport oficial privind operatiunile derulate in cazul Alexandrei.Luiza…

- Ziarul Unirea Ce le-a declarat anchetatorilor suspectul din cazul crimei de la Caracal: „Am dat foc la niște haine sa ma protejez de țanțari” Ce le-a declarat anchetatorilor suspectul din cazul crimei de la Caracal: „Am dat foc la niște haine sa ma protejez de țanțari” Anchetatorii au gasit, la percheziițiile…

- Anchetatorii sunt pe urmele unui barbat de 32 de ani, considerat principalul suspect in cazul atacului sangeros de la Faget, urmat de incidentul din Temerești. Numele persoanei cautate in cazul de fața ar fi Ionel Boldea, poreclit Arega, din cate anunța presa locala, un barbat care ar domicilia in localitatea…

- Stephan Ernst, un extremist de dreapta în vârsta de 45 de ani, a recunoscut ca l-a omorât pe politicianul german Walter Lübcke, care a fost gasit mort în fața casei sale pe 2 iunie, dupa ce a fost împușcat în cap, relateaza The Guardian. Ernst, care era deja…

- Ancheta legata de asasinarea, la inceputul lunii, a unui ales local crestin-democrat pro-migranti, se orienteaza spre pista unui 'atentat politic' de extrema dreapta, ceea ce ar fi o premiera pentru Germania in...

- Uriașul proces întins pe mulți ani, în care fostul infirmier Niels Högel a fost acuzat de zeci de omoruri ale pacienților s-a terminat ieri. Barbatul de 42 de ani a fost condamnat la închisoare pe viața pentru înca 85 de cazuri, dupa cele șase în care fusese condamnat…