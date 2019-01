Stiri pe aceeasi tema

- Politia federala germana a anuntat marti ca a arestat un suspect in cazul atacurilor cibernetice in urma carora datele personale a numerosi politicieni si jurnalisti din Germania, inclusiv ale presedintelui Frank-Walter Steinmeier si ale cancelarului Angela Merkel, au fost publicate de hackeri.

- Politia federala germana a confirmat marti arestarea unui suspect in cadrul anchetei asupra unui atac cibernetic de amploare care a vizat sute de politicieni germani, inclusiv pe cancelarul Angela Merkel, transmite Reuters. Guvernul de la Berlin a anuntat vineri ca informatii si documente personale…

- Ministrul de interne al Germaniei, Horst Seehofer, intentioneaza sa se retraga de la conducerea Uniunii Crestin Sociale (CSU) la 19 ianuarie, in aceeasi zi in care partidul se va reuni intr-un congres special, pentru a-si alege un nou lider, informeaza vineri dpa. "In acea zi voi renunta…

- Ministrul german de Interne Horst Seehofer a anuntat luni ca demisioneazade la presedintia Uniunii Crestin Sociale (CSU), aripa bavareza a Uniunii Crestin Democarate (CDU) a lui Angela Merkel, dar ca intentioneaza sa ramana in functie in Guvernul federal, relateaza Reuters, informeaza News.ro.”Voi…

- Ministrul de interne Horst Seehofer, care a avut mai multe dispute cu cancelarul Angela Merkel pe tema migrației intr-un moment in care coaliția de la guvernare pierde sprijin electoral, va demisiona din funcția de lider al Uniunii Social Creștine (CSU), au declarat surse din partid pentru dpa.

- Ministrul german de interne Horst Seehofer, care a avut de-a lungul timpului mai multe dispute pe tema migratiei cu cancelarul Angela Merkel, va demisiona din postul de lider al Uniunii Crestin Sociale (CSU, aripa bavareza a formatiunii lui Merkel, Uniunea Crestin Democrata, CDU), informeaza dpa,…

- Conservatorii germani vor urma sa aiba noi lideri. In timp ce membrii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) cauta un succesor pentru Angela Merkel, care si-a anuntat retragerea de la conducerea partidului, colegii lor din Uniunea Crestin-Sociala (CSU) ar putea fi nevoiti sa se lanseze intr-un proces similar.

- Conservatorii germani vor urma sa aiba noi lideri. In timp ce membrii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) cauta un succesor pentru Angela Merkel, care si-a anuntat retragerea de la conducerea partidului, colegii lor din Uniunea Crestin-Sociala (CSU) ar putea fi nevoiti sa se lanseze intr-un proces similar.