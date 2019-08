Stiri pe aceeasi tema

- O cobra provoaca panica in orașul Herne din vestul Germaniei dupa ce a disparut in cursul zilei de duminica și este de negasit de doua zile. Autoritațile cauta intens de doua zile cobra din specia Naja Kaouthia extrem de veninoasa, a carei muscatura este mortala. Cobra, a carei lungime este de peste…

- In pofida cautarilor intense, sarpele, o cobra din specia Naja Kaouthia extrem de veninoasa, a carei muscatura este mortala, era inca in libertate marti, au declarat autoritatile locale.Reptila, care poate depasi un metru lungime, a evadat duminica dintr-un apartament din Herne, oras in…

- O femeie, de 48 de ani, din Mirsani, a sesizat, ieri, politia ca, un barbat, de 51 de ani, concubinul sau, din comuna Bistrița Bargaului, judetul Bistrița Nasaud, a disparut de duminica. Bistriteanul avea resedinta in comuna Mirsani, in casa concubinei.

- O femeie in varsta de 33 de ani este cautata de politistii din Botosani dupa ce a disparut de la domiciliu, ea mergand sa-si viziteze mama in judetul Suceava, iar dupa cateva zile a plecat de acolo, dar nu a mai ajuns acasa. Disparitia a fost anuntata de sotul femeii, anunța news.ro.Citește…

- Ministra Finanțelor Natalia Gavrilița incurajeaza profesioniști din diaspora sa se intoarca acasa și sa lucreze in echipa Guvernului. Ministra indeamna oamenii care doresc sa muneasca in noul Guvern sa se intregistreze pe platforma plus373.com .

- Un baiat de 13 ani a disparut de acasa, iar autoritatile si familia l-au cautat neincetat. Trei ani mai tarziu, a fost gasit, insa aspectul sau a lasat loc multor suspicini, care s-au dovedit a fi... adevarate. Bucuria parintilor s-a transformat peste noapte intr-un cosmar.

- Un barbat in toata firea a disparut de peste o zi. Adrian Ionel Ambrus a plecat de la domiciliul sau de pe strada Rarau din Lugoj ieri, 4 iunie, iar pana in prezent nu a mai revenit. Barbatul in varsta de 45 de ani are 1,84 metri inalțime, aproximativ 80 de kilograme, ochi caprui, fața ... The post…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Buzau, Gabriel Cozma, intr-o prima etapa, s-au facut verificari la rudele si cunostintele barbatului si, ulterior, cautarile au fost extinse in intreaga zona. 'La operatiune participa 12 jandarmi, 6 politisti si 4 cadre ISU, precum si lucratori…