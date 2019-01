Prima zi oficiala de lucru pentru noii membri nepermanenti a inclus o discutie a agendei consiliului pentru ianuarie si o ceremonie de ridicare a steagurilor la New York.



Germania va ramane doi ani in consiliu alaturi de membrii nepermanenti Indonezia, Africa de Sud, Belgia si Republica Dominicana, informeaza Agerpres.



Ambasadorul Republicii Dominicane Jose Singer - a carui tara detine presedintia rotativa in ianuarie - a declarat jurnalistilor ca in cadrul consiliului vor fi discutate conflictele din Somalia, Congo, Siria, Mali, Libia, Cipru si Republica Centrafricana.



Cel…