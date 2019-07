Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au solicitat in mod oficial Germaniei sa participe alaturi de Franta si Marea Britanie la o misiune de asigurare a securitatii activitatilor comerciale in Stramtoarea Ormuz, a anuntat marti ambasada SUA la Berlin, relateaza dpa potrivit Agerpres. ''Am solicitat oficial…

- Cei doi presedinti "au subliniat faptul ca acordul este un factor important pentru a asigura securitatea in Orientul Mijlociu si regimul de neproliferare nucleara" in cursul convorbirii telefonice care a avut loc la initiativa Frantei, potrivit Moscovei. Ei au "notat importanta consolidarii…

- Franta, Marea Britanie si Germania, cele trei semnatare europene ale acordului din 2015 asupra programului nuclear iranian, au indemnat duminica la "oprirea escaladarii tensiunilor si la reluarea dialogului", potrivit unui comunicat comun, citat de AFP si Reuters. "Suntem ingrijorate de riscul ca acordul…

- "Suntem ingrijorate de riscul ca acordul din 2015 sa fie reziliat, sub presiunile sanctiunilor impuse de SUA si in urma deciziei Iranului de a nu mai aplica mai multe dintre dispozitiile centrale ale acordului", noteaza Parisul, Londra si Berlinul."Tarile noastre sunt profund ingrijorate…

- 'Indemnam cu putere Iranul sa inceteze si sa revina asupra activitaților care contravin angajamentelor luate in cadrul' acordului de la Viena, a declarat Maja Kocijancic, purtatoare de cuvant a diplomatiei europene, intr-un briefing de presa la Bruxelles, subliniind ca Uniunea Europeana este 'foarte…

- Sefii diplomatiilor Uniunii Europene, Frantei, Germaniei si Marii Britanii s-au declarat marti seara "extrem de ingrijorati" si au facut apel la Teheran "sa revina asupra deciziei" de a depasi limita impusa rezervelor sale de uraniu slab imbogatit prin acordul din 2015 privind programul sau nuclear,…

- Iranul a notificat saptamana trecuta China, Franta, Germania, Rusia si Marea Britanie in legatura cu decizia sa de a inceta indeplinirea unora dintre aceste angajamente, la un an dupa ce SUA s-au retras unilateral din acord si au reinstituit sanctiuni impotriva Teheranului.In cadrul acordului,…

