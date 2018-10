Germania reia reunificările familiale ale refugiaţilor provenind din Grecia Peste 170 de refugiati care doresc sa-si intalneasca rudele din Germania au parasit Grecia luni, marcand reluarea unui program de reunificare familiala blocat din 2017, a anuntat Ministerul grec pentru Migratie, informeaza France Presse. Cei 177 de refugiati, originari in special din Siria, Afganistan si Irak s-au imbarcat la bordul unui charter special cu destinatia Munchen, a precizat ministerul intr-un comunicat. "Plecarea acestui prim contingent de 177 refugiati se inscrie intr-un acord administrativ intre Germania si Grecia privind finalizarea reunificarilor familiale deja aprobate de Germania",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

