​Germania: Record de 4,5 tone de cocaină confiscată, în valoare de 1 miliard de euro Vameșii germani au anunțat vineri confiscarea unei cantitați record de 4,5 tone de cocaina, gasita în interiorul unui container în orașul portuar Hamburg, cu o valoare de piața de 1 miliard de euro, scrie AFP.



Între 2017 și 2018, în Germania au fost confiscate în total 3,8 tone de cocaina.



Containerul, care ar fi trebuit sa conțina soia, provenea din Montevideo și urma sa ajunga la Anvers, în Belgia. Când vameșii au deschis containerul, au descoperit 211 saci negri, în care se aflau 4.200 pachete de cocaina.



Vama germana a evaluat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vama germana a anuntat vineri o captura record pentru aceasta tara, de 4,5 tone de cocaina, in interiorul unui container in orasul port Hamburg, cu o valoare la revanzare de 1 miliard de euro, transmite AFP, citata de Agerpres. "Este vorba de cea mai importanta captura de cocaina din Germania intr-o…

- Vama germana a anuntat vineri o captura record pentru aceasta tara, de 4,5 tone de cocaina, in interiorul unui container in orasul port Hamburg, cu o valoare la revanzare de 1 miliard de euro.

- Vama germana a anuntat vineri o captura record pentru aceasta tara, de 4,5 tone de cocaina, in interiorul unui container in orasul port Hamburg, cu o valoare la revanzare de 1 miliard de euro. Containerul, in care ar fi trebuit sa fie seminte de soia, provenea din Montevideo si urma sa fie trimis la…

- Vama germana a anuntat vineri o captura record pentru aceasta tara, de 4,5 tone de cocaina, in interiorul unui container in orasul port Hamburg, cu o valoare la revanzare de 1 miliard de euro, scrie agerpres.ro.

- Autoritatile columbiene au confiscat o tona de cocaina ce urma sa fie trimisa in Belgia de Frontul Oliver Sinisterra al disidentilor din gherila FARC, condus anterior de Walter Patricio Arizala, alias 'Guacho', care a murit anul trecut intr-o operatiune militara, scrie agerpres.ro.

- Temperaturi record de caldura absoluta au fost inregistrate miercuri in Belgia, Olanda si Germania, insa, potrivit meteorologilor, ce e mai rau urmeaza astazi, in Europa Occidentala, relateaza AFP. Temperatura este atat de ridicata, incat metalul de pe unele poduri din Amsterdam si Haarlem isi modifica…

- Un barbat de 31 de ani a murit noaptea trecuta, dupa ce a cazut dintr-o roata la un festival de muzica electronica din Germania. Deși a fost trasnportat de urgența la spital, acesta a decedat din cauza ranilor grave suferite. Deocamdata, nu se cunoaște cauza caderii barbatului din roata, dar o ancheta…

- O cantitate-record de cocaina - de aproape 20 de tone - a fost confiscata intr-un terminal vamal la Philadelphia, a anuntat Serviciul american de Vama si Protectia Frontierei (CPB), relateaza CNN.