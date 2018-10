Scaderea numarului de persoane aflate in cautarea unui loc de munca in Germania a fost mai mica luna aceasta decat estimau economistii, in timp ce rata somajului s-a mentinut la un nivel minim record, datele reflectand o atenuare a cresterii celei mai mari economii europene, transmit DPA si Reuters.

Oficiul Federal pentru Munca a anuntat marti ca numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca a coborat in octombrie cu 11.000, pana la cifra ajustata de 2,29 milioane. Rata somajului, care masoara proportia persoanelor fara loc de munca in raport cu populatia apta de munca, s-a…