Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul nord-coreean Kim Jong Un ar trebui sa primeasca garantii de securitate din partea comunitatii internationale, transmite DPA. Intr-o alocutiune televizata dupa intalnirea de la Vladivostok cu Kim, Putin a sustinut ca dezarmarea Coreei de Nord…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat pregatit joi pentru 'restabilirea completa' a relatiilor cu Ucraina, cu conditia ca acesta sa nu fie un demers 'unilateral' , dupa victoria la recentele alegeri prezidentiale a actorului de comedie Volodimir Zelenski, potrivit AFP. 'Noi…

- Presedintele rus Vladimir Putin si liderul nord-coreean Kim Jong Un au inceput joi, la Vladivostok, in Extremul Orient rus, primul lor summit, ce are loc in contextul in care Phenianul cauta aliati dupa esecul intalnirii de la Hanoi, in februarie, cu presedintele american Donald Trump, transmit dpa…

- Presedintele rus Vladimir Putin si liderul nord-coreean Kim Jong-Un s-au intalnit la Vladivostok pentru primul lor summit, scrie BBC. Cei doi lideri si-au strans mainile. Putin a ajuns joi in Vladivostok, in timp ce Kim a ajuns miercuri cu trenul, relateaza News.ro.Citește și: Germania: Saptamanalul…

- Trenul care l-a transportat de la Phenian pe Kim Jong Un a sosit miercuri la Vladivostok, in Extremul Orient al Rusiei, unde liderul nord-coreean va avea primul summit cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza Reuters, EFE si AFP, citate de news.ro.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ajuns miercuri in Rusia, in contextul in care joi urmeaza sa aiba o intrevedere cu presedintele rus Vladimir Putin in orasul Vladivostok din estul tarii, a informat presa rusa, citata de site-ul agentiei Dpa.Citește și: Presedintele Mexicului doreste sa limiteze…

- Kim Jong Un nu va fi, saptamana aceasta, in cursul vizitei sale istorice la Vladivostok, singurul nord-coreean din Rusia, o tara care angajeaza o mana de lucru nord-coreeana ieftina de aproximativ 10.000 de muncitori, o pretioasa sursa de devize pentru Phianian, relateaza AFP potrivit news.roLiderul…

- Dupa ce s-a intalnit cu Donald Trump, liderul nord-coreean, Kim Jong Un, se pregateste de un summit cu omologul sau rus, Vladimir Putin.Liderul de la Phenian va ajunge maine in Vladivostok, acolo unde va fi asteptat de presedintele Rusiei.