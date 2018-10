Germania propune un nivel minim al impozitul pe profit la nivel global Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, vrea un nivel minim al impozitul pe profit pentru a preveni ca firmele sa caute paradisuri fiscale, a anuntat vineri publicatia Handelsblatt, citand un expert fiscal al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), transmite, transmite Reuters.



Ziarul sustine ca Scholz ar fi solicitat OECD sa ia in considerare propunerea, in conditiile in care statele isi pot alinia reglementarile fiscale principiilor Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.



O astfel de miscare ar reprezenta o extindere a programului BEPS,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile la locuinte in Romania au urcat cu 3,1% in trimestrul doi din 2018, comparativ cu precedentele trei luni, aceasta fiind a treia mare crestere inregistrata in randul statelor membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Preturile la locuinte in Romania au urcat cu 3,1% in trimestrul doi din 2018, comparativ cu precedentele trei luni, aceasta fiind a treia mare crestere inregistrata in randul statelor membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Comparativ,…

- Autoritatile de la Moscova i-au convocat pe ambasadorii Elvetiei si Olandei pentru a denunta "acuzatiile nefondate", potrivit carora spioni rusi au pus la cale atacuri cibernetice impotriva unui laborator elvetian implicat in dosarul Skripal, precum si Agentia Mondiala Antidoping. Ambasadorului…

- Mediul de afaceri a venit cu propunerea de a fiscaliza in mod clar, explicit, criptomonedele, dar autoritatile din Romania privesc subiectul "in izolare", a declarat Raluca Bontas, partener Deloitte Romania. "Nu a existat si nu exista inca, nici macar in plan, din cate cunosc eu, o discutie…

- Polonia si-a propus sa devina un hub energetic in Europa Centrala si de Est, a declarat marti presedintele polonez Andrzej Duda, cu ocazia unei vizite de stat in Australia si Noua Zeelanda, informeaza PAP. Andrzej Duda a subliniat ca Polonia lucreaza in prezent la diversificarea surselor de…

- Transgaz va investi 360 de milioane de euro pentru realizarea conductei Tuzla-Podisor, care va prelua gazele care vor fi extrase din Marea Neagra si le va transporta spre conductele de export, potrivit datelor publicate in raportul pentru semestrul I al administratorilor companiei. "Obiectivul…

- Arheologii au descoperit 14 monede de aur care erau ingropate pe locul vechiului cimitir al manastirii Frumoasa, a anuntat, joi, primarul din Iasi, Mihai Chirica. Este vorba despre monede din secolul al XVI-lea. "Vom face demersuri ca monedele sa ramana la Muzeul Municipal, pentru…

- Romania, Ungaria si Slovenia sunt tarile care au inregistrat, in perioada 2000 - 2016, cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de salariati in sectorul guvernamental, in timp ce la nivelul Uniunii Europene procentul s-a mentinut aproape stabil, intre 15% si 17% din numarul total…