Germania propune conditii mai dure pentru fondul de salvare al zonei euro

- Franța și Germania vor prezența luni, la o reuniune a miniștrilor de finanțe la Bruxelles, o propunere privind conturarea unui buget pentru zona euro, un acord descris ca fiind un "mare pas inainte“ anunța AFP.

- Consiliul Concurentei propune acordarea unor garantii de stat pentru a facilita refinantarea creditelor populatiei, in cazurile in care valoarea proprietatilor a scazut, a declarat, joi, presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu. El a precizat că ideea este deocamdată în fază incipientă…

- Germania si Franta trebuie sa gaseasca un compromis necesar pentru a finaliza Uniunea Pietelor de Capital (CMU) si o integrare deplina si sustenabila a pietelor bancare, pentru a proteja zona euro de viitoare crize, a afirmat ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, intr-un interviu acordat…

- Secretarul general al Uniunii Crestin-Democrate (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, a fost propusa in mod oficial de filiala Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a landului din care provine, Saar, pentru a-i lua locul cancelarului Angela Merkel la sefia formatiunii la nivel national, transmite dpa. Filiala…

- Ingrijorata de consolidarile militare in apropiere sa, Germania conduce eforturile de coordonare mai buna a fortelor NATO si ale Uniunii Europene in Marea Baltica, pentru a contracara prezenta crescanda a Rusiei in regiune, comenteaza vineri Reuters. Luni, Germania lanseaza exercitii navale in largul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan isi propune sa intoarca 'o pagina noua' in relatiile cu Germania cu prilejul vizitei de stat pe care o va intreprinde joi la Berlin, in contextul tensiunilor provocate de mentinerea in detentie a unor cetateni germani in Turcia, transmite dpa, potrivit Agerpres.…

- ”Ura din strada” nu are ce cauta in Germania, a pus in garda marti cancelarul Angela Merkel, in contextul in care in tara creste ingrijorarea in urma incidentelor de la Chemnitz in timpul unor manifestatii ale extremei drepte contra strainilor, relateaza AFP.