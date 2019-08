Germania: Proiect de lege pentru profilul rasial al suspecţilor, pe bază de teste genetice Un proiect de lege propune ca politia germana sa poata utiliza analiza ADN pentru determinarea unor caracteristici cum ar fi rasa si vârsta suspectilor, pe baza analizei probelor biologice, transmite joi agenția germana DPA, preluata de Agerpres.



Adoptarea proiectului propus de Ministerul german al Justitiei, consultat de DPA, ar permite anchetatorilor sa foloseasca analize ale ADN mult mai detaliate decât cele actuale. În prezent, politia poate folosi probele biologice doar pentru a determina sexul suspectilor si pentru a compara materialul genetic cu cel din bazele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La aproape 13 ani de la dispariția misterioasa a unei adolescente din Berlin, incepe acum procesul pentru omor, intentat unui barbat de 44 de ani. Suspectul este acuzat ca a violat și sugrumat-o pe Georgina Kruger, in varsta de 14 ani. Trupul ei nu a fost niciodata gasit. Ani de zile, dispariția Georginei…

- Politia elvetiana emisese deja un mandat de arestare pe numele barbatului de 40 de ani suspectat ca luni l-a impins pe calea ferata, in gara din Frankfurt (vestul Germaniei), pe un baiat de 8 ani care a murit dupa ce a fost lovit de un tren, a anuntat marti politia germana, potrivit AGERPRES.Suspectul,…

- Politia din orasul Koln din vestul Germaniei a anuntat joi ca a dejucat un posibil atac terorist dupa ce a efectuat razii la persoane din cercuri islamiste care au fost declarate un risc potential pentru public, relateaza dpa. "Am avut informatii secrete ca un atac ar putea fi iminent",…

- Decizia cancelarului german Angela Merkel de a permite intrarea in Germania a peste 1 milion de refugiati, majoritatea sirieni, incepand din 2015, a fost o ''eroare esentiala'', a apreciat presedintele rus Vladimir Putin, intr-un interviu publicat de Financial Times inaintea summitului G20 de la Osaka.

- In urma cu o luna, Rusia a oprit exporturile de petrol via conducta Druzhba dupa ce un producator rus a contaminat petrolul cu mari cantitati de clorura organica. Aceasta substanta este utilizata pentru a creste productia de petrol, dar trebuie separata de titei inainte de livrarea petrolului deoarece…

- Germania si-a majorat semnificativ bugetul apararii in acest an, indica surse informate citate vineri de dpa, conform agerpres.ro. Guvernul federal de la Berlin a anuntat saptamana aceasta NATO ca are in vedere un buget de cheltuieli de 47,32 miliarde de euro, ceea ce inseamna o crestere de…

- Un tribunal din Munchen a dispus ca un post public de radio regional sa difuzeze o reclama pentru Partidul National Democrat (PND), de extrema-dreapta, inaintea alegerilor europene, relateaza DPA potrivit Agerpres. Reclama respectiva incearca sa traseze o legatura intre imigratie si criminalitate.…