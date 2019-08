Stiri pe aceeasi tema

- Polonia l-a desemnat pe seful de cabinet al presedintelui Andrzej Duda, Krzysztof Szczerski, drept comisarul sau european in viitoarea Comisie, a anuntat joi premierul Mateusz Morawiecki, relateaza dpa. "Am propus candidatura lui Krzysztof Szczerski, care a fost un produs al cooperarii…

- În cei 15 ani de la extinderea UE spre Est, noile state membre s-au dezvoltat rapid din punct de vedere economic – dar si acest lucru are un pret. Unele dintre ele nu au internalizat valorile fundamentale ale UE, potrivit Suddeutsche Zeitung, citat de Rador.Au trecut 15 ani de la extinderea…

- Corul „Ion Vidu” al Casei de Cultura a Municipiului Lugoj, dirijat de prof. dr. Lucian Onița, va efectua in perioada 4-8 iulie 2019, un turneu de concerte in regiunea Zakopane, situata in sudul Poloniei, la invitația municipalitații orașului Nowy Targ și a Coralei „Echo Gorczanskie”.…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, va pleca marti spre Statele Unite, unde se va intalni cu Donald Trump si unde se asteapta ca ambii sa anunte o crestere a prezentei militare americane in Polonia, in ciuda opozitiei Rusiei, transmite agentia EFE. Intrevederea Duda-Trump va avea loc miercuri la Casa…

- Cresterea economica a Romaniei a fost de numai 1,3% in primul trimestru, pe locul patru in statistica realizata de Eurostat. Pe primele trei locuri din UE s-au situat Croatia (1,8%), Ungaria si Polonia (ambele cu 1,5%), cresterile economice fiind inregistrate in primul trimestru din acest an, comparativ…

- Multele vesti rele venite din Romania in ultima perioada au cauzat multe ingrijorari la nivel european. Parcursul ei a fost adesea asociat cu cel al Ungariei sau Poloniei, avand in vedere constantele incercari de subminare a statului de drept si reformele din justitie, scrie publicatia elvetiana Neue…

- UPDATE: Planul CEZ de a vinde activele din Romania nu are legatura cu piata locala, ci face parte din strategia companiei-mama care priveste mai multe tari, insa nu exista o presiune de retragere a investitiilor intr-un timp scurt, se arata intr-un raspuns al companiei al solicitarea Agerpres Aceasta…

- O poloneza de 29 de ani, care este deja mama unui copil, a nascut luni șase copii in Cracovia, a anunțat spitalul universitar al acestui oraș din sudul Poloniei, relateaza AFP. Cei șase copii au fost aduși pe lume prin ...