- Circa 2.000 de politisti, angajati din penitenciare si anatomo-patologi protesteaza sambata dimineata in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri pu...

- Noul ministru de interne al Germaniei, Horst Seehofer, a declarat vineri, in Bundestag, ca isi propune sa ''combata polarizarea societatii'', prin masuri de securitate si o politica mai stricta in materie de migratie, transmite dpa. Seehofer a anuntat ca va introduce in…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca nu a primit inca un raspuns la cererea adresata sefei DNA de a inceta detasarea a doi politisti judiciari la DNA Ploiesti. Ministrul a precizat ca a trimis si o a doua solicitare, identica, scrie stiripesurse.ro. „Noi am revenit cu o alta…

- Partidul de guvernamant din Slovacia incearca sa evite alegerile anticipate, oferindu-i postul de ministru de interne unui oficial apolitic, pentru a investiga uciderea unui jurnalist a carui moarte a cauzat o criza ce a dus la caderea premierului Robert Fico, relateaza Reuters. Sef al partidului…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a acuzat Uniunea Europeana ca a adoptat o atitudine "de superioritate" in discutiile cu tarile membre din estul Europei in problema repartizarii migrantilor, relateaza Reuters. Seehofer, membru al CSU, aliatul bavarez al cancelarului Angela Merkel, a facut…

- Ministrul german de Interne, Horst Seehofer, a criticat, duminica, Uniunea Europeana pentru ca trateaza cu superioritate discutiile cu membrii Blocului comunitar din estul Europei cu privire la cotele de relocare a imigrantilor, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Noul ministru de Interne din Germania, Horst Seehofer, a expus o poziție foarte dura impotriva religiei musulmane. Proaspatul demnitar risca, astfel, sa intre intr-un razboi dur contra cancelarului Angela Merkel, care a susținut in repetate randuri ca musulmanii trebuie integrați in statul federal.

- Noul ministrul german de Interne a apreciat vineri ca islamul nu face parte din societate si identitatea nationanala, luand-o in raspar pe Angela Merkel la doua zile dupa investirea Guvernului ei, format cu dificultate, relateaza AFP. ”Nu. Islamul nu apartine Germaniei. Germania este marcata de crestinism.…

- Cei circa patru milioane de musulmani 'apartin de asemenea Germania, exact la fel cum si religia lor apartine Germaniei', a declarat Merkel, ce are frecvente contradictii cu fostul premier bavarez cu privire la imigratia din tarile musulmane. 'Trebuie sa facem tot ce putem pentru a face coexistenta…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca musulmanii ce locuiesc pe teritoriul german si religia lor sunt parte a Germaniei, contrazicandu-l astfel pe ministrul de interne al guvernului sau, Horst Seehofer, care afirmase ca 'islamul nu este parte a Germaniei', informeaza dpa. Cei…

- Ministrul de interne german, conservatorul Horst Seehofer, afirma ca "islamul nu apartine Germaniei", relansand dezbaterea privind locul islamului in societatea germana, intr-un interviu aparut vineri, citat de AFP. "Nu. Islamul nu apartine Germaniei. Germania este marcata de crestinism.…

- Incendiul a fost declansat in noaptea de joi spre vineri la o moschee din Lauffen, la nord de Stuttgart, potrivit unui comunicat comun al procuraturii din Stuttgart si politiei din Heilbronn. "Indivizi necunoscuti au aruncat mai multe cocteiluri Molotov pe fereastra" cladirii in care dormea…

- i-au scos pe Polițiști au pichetat astazi, chiar in ziua Congresului PSD, sediul Ministerului de Interne. Marele protest al oamenilor legii va fi insa pe 24 martie. Aceștia sunt nemultumiti ca promisiunile facute nu s-au indeplinit, ca salariile nu au crescut, ...

- Surse apropiate realizatorului au marturisit ca in scurt timp prezentatorul de stiri urmeaza sa paraseasca pentru o vreme scena televiziunii pentru a se inrola in Politia Romana. Mai multi reprezentanti din structurile de conducere ai MI au vizitat sediul Kanal D pentru a avea o discutie cu conducerea…

- Igor Dodon se afla in aceste zile intr-o vizita de lucru la Berlin. Potrivit unui comunicat de presa emis de Presedintie, seful statului a avut vineri, 2 martie, mai multe intrevederi cu reprezentanti ai cancelarului Federal al Germaniei, ai Ministerului de Externe si cu deputati din Bundestagul german.

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat joi lansarea portalului "fiipregatit.ro", in care se vor regasi toate informatiile necesare pentru situatiile de urgenta. Ministrul Carmen Dan si secretarul de stat Raed Arafat s-au intalnit joi, la sediul Ministerului de Interne, cu Christos Stylianides, comisar…

- Un alt proiect de pe ordinea de zi se refera la alegerea presedintelui de sedinta al CGMB, functie detinuta in prezent de Orlando Marian Culea. Proiectul de hotarare pentru desemnarea unui nou administrator special al RADET a fost dezbatut si in sedinta CGMB din 22 februarie, dar nu a intrunit…

- Horst Seehofer, liderul Uniunii Crestin-Sociale (CSU), filiala bavareza a Uniunii Crestin-Democrate (CDU), a declarat, miercuri, ca in Germania ar trebui organizate noi alegeri, daca social-democratii germani vor vota impotriva coalitiei cu CDU, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Un purtator de cuvant al Ministerului de Interne a declarat miercuri ca institutiile afectate au luat masurile necesare pentru protectia datelor si anchetarea incidentului. "Atacul a fost izolat si a controlat in cadrul administratiei federale" responsabile de retelele informatice guvernamentale,…

- Argentina: 6 oameni arestați, dupa ce 389 de kilograme de cocaina au fost gasite pe terenul Ambasadei Rusiei. Un fost angajat al misiunii dimplomatice ruse in Argentina și un agent de poliție argentinian se afla printre cei șase oameni arestați joi, dupa o investigație de 14 luni declanșata de descoperirea…

- Septuagenarul este german de origine rusa si pana in prezent nu a avut antecedente penale. Barbatul a fost trimis in spatele gratiilor dupa ce a injunghiat cu un cutit trei migranti care cautau sa se refugieze in Germania. Gestul neasteptat al septuagenarului pare sa aiba la baza o "motivatie…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP) isi exprima regretul fata de incidentele violente din Ragusa in care sunt implicati membri ai comunitatii romanesti din teritoriu si anunta ca, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, a initiat demersurile necesare sprijinirii acestora. "Apararea…

- Anularea sporului de continuitate pentru politisti de catre guvernarea PSD-ALDE a dus la aparitia unor anomalii. Multe sectii de politie din mediul rural sunt inchise dupa terminarea programul normal de lucru. Maramuresul e unul dintre cele mai lovite judete pentru ca inregistreaza cea mai mica medie…

- Timisoara - un nou centru al migratiei ilegale, scrie un ziar din Germania Foto: Arhiva. Pe ruta migratiei ilegale dinspre Balcani, Timisoara a devenit un nou centru al traficului de fiinte umane, a comunicat Politia federala germana revistei "Welt am Sonntag"…

- Premierul Viorica Dancila a fost prezenta, astazi, la bilanțul Poliției Romane pe anul 2017 și le-a cerut, oamenilor legii sa intensifice acțiunile de combatere a traficului de persoane și cele pentru combaterea violenței. Totodata, prim-ministrul le-a solicitat polițiștilor sa nu se implice in lupte…

- Germania va gazdui un nou centru de planificare si comanda pentru desfasurarea rapida a trupelor si transport de materiale in cadrul extinderii operatiunilor NATO, potrivit unor surse citate joi de agentia dpa. Statele membre ale Aliantei au acceptat in principiu oferta prezentata de ministrul…

- Conservatorul Nikos Anastasadis a fost reales duminica presedinte al Ciprului in al doilea tur de scrutin, obtinand intre 54,5% si 59,5% din voturile exprimate, potrivit sondajelor efectuate la iesirea de la urne si date publicitatii de postul public de televiziune RIK, informeaza EFE. …

- Autoritatile israeliene au început sa trimita notificari solicitantilor de azil africani, în cadrul planului guvernamental care vizeaza expulzarea a circa 38.000 de oameni, a declarat un purtator de cuvânt al Ministerului de Interne israelian, citat de dpa. Sunt…

- Germania a cheltuit 72,2 milioane de euro cu summitul G20 care a avut loc in iulie anul trecut la Hamburg, releva un raport al Ministerului de Finante citat duminica de agentia dpa. Costul operatiunilor de securitate ale agentiilor implicate, intre care Biroul federal pentru anchete penale…

- „Președintele este cel care numește conducerea Serviciului, dupa parerea mea este o anomalie. Nu cred ca in alte țari Serviciul de Protecție și Paza funcționeaza sub președinte. Acest Serviciu ar trebui sa faca parte din ansamblul structurilor care asigura paza și ordinea și cel normal și cel mai firesc…

- Investitiile realizate de Consiliul Judetean (CJ) Dolj in domeniul sanatatii nu raman fara ecou. Seful Departamentului pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat, a dorit sa vada saptamana trecuta la fata locului mersul lucrarilor la Unitatea de Primiri Urgente…

- Fenomenul violenței in instituțiile de invațamint de la noi nu dispare. La scoala, acasa sau in strada, copiii sint supuși practic in fiecare zi diferitor forme de violența. Președinția se arata ingrijorata de cazurile de violența la adresa minorilor si a solicitat in acest sens o informatie mai ampla…

- Un atentat cu masina-capcana comis sambata dimineata la Kabul a provocat moartea a 17 persoane si ranirea altor 110, scrie News.ro, citand BBC. O puternica explozie a avut loc la Kabul, in apropierea sediului Ministerului de Interne, ca urmare a unui atac cu masina-capcana.

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante capcana, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice, relateaza Reuters. Potrivit martorilor, explozia s-a produs in cartierul in care se afla birouri ale Ministerului de Interne…

- Mexicul a înregistrat 25.339 de omucideri în 2017 pe fondul unui val de violente în crestere legate de traficul de droguri, potrivit cifrelor oficiale, ceea ce face ca anul 2017 sa fie cel mai sângeros dupa 1997, de când se face un astfel de bilant, relateaza AFP.…

- Germania a primit sute de mii de refugiați, din 2015 încoace, stârnind furia unora dintre localnici. Un oraș din estul Germaniei a impus o interdicție temporara asupra noilor refugiați, într-un efort de a stopa incidentele violente, al caror numar a tot crescut în…

- Atacul de la hotelul de lux Intercontinental din Kabul "s-a incheiat", a anuntat duminica dimineata purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne afgan Najib Danish, anuntul intervenind la peste 12 ore de la declansarea acestuia, relateaza AFP.

- Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) va finaliza in anul 2020 productia primului transportor blindat 8×8 AGILIS din cele 400 vehicule de acest tip cu care va fi dotata armata romana, se arata intr-un comunicat al companiei, remis, joi, AGERPRES . Compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle…

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate, transmite miercuri dpa, preluand cotidianul Die Welt. Responsabili de…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni seara, ca a facut ce trebuia sa faca, intrebata de presa la finalul CExN al PSD daca se simte responsabila pentru "aceasta plecare a guvernului". "Eu am facut ce trebuia sa fac", a declarat Carmen Dan, intrebata de presa la finalul CExN…

- Europarlamentarul german Manfred Weber, membru al Uniunii Crestin-Sociale (CSU) din Bavaria, a suscitat o ampla polemica în Germania dupa ce a afirmat ca ar trebui gasita "o solutie definitiva la problema migratiei", un limbaj apropiat celui folosit de

- Sandro Girgvliani, gasit mort la data de 28 ianuarie 2006, avusese in seara zilei precedente o disputa aprinsa cu patru inalti responsabili ai Ministerului de Interne georgian care erau insotiti de sotia ministrului de la acea vreme, Vano Merabisvili. Sub presiunea mediei si a opozitiei, ministrul…

- Cel putin 48 de persoane au murit marti dupa ce un autocar a cazut de pe o faleza, la nord de Lima, anunta CNN. Conform anuntului Ministerului de Interne, victimele au fost gazite in autobuz, in Oceanul Pacific si pe plaja stancoasa pe care s-a prabusit autobuzul, titreaza News.ro. Sase persoane au…

- Un tinar de 21 de ani, locuitor al orașului Ribnița din stinga Nistrului, și-a vindut telefonul in toamna unui barbat necunoscut la prețul de 100 de dolari. Mai tirziu, insa, a aflat ca bancnota este falsa. La banca, tinarului i s-a explicat ca hirtie din care sint realizați banii nu corespunde standardelor.…