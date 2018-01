Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului…

- Chiar daca Germania dupa alegerile din septembrie nu are inca guvern si e condusa de un cancelar interimar (care e tot Angela Merkel), economia duduie si se anticipeaza un an record. Economicul nu se lasa dus de valurile politicului aflat momentan in stand-by. Potrivit unui studiu al companiei de audit…

- Un barbat a intrat intenționat cu mașina in sediul Partidului Social-Democrat (SPD) din Berlin. El a fost arestat de autoritați, fiind ranit in urma incidentului. In timpul audierilor, barbatul a spus ca intenționa sa se sinucida, relateaza BBC News. Barbatul in varsta de 58 de ani a fost singura persoana…

- Un sofer a intrat cu masina în mod deliberat în sediul Partidului Social-Democrat (SPD) din Berlin duminica seara, dupa care a spus politiei ca a vrut sa se sinucida, informeaza luni dpa. Barbatul, în vârsta de 58 de ani, a suferit rani minore în accident…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au anuntat miercuri ca intentioneaza sa incheie la 12 ianuarie consultarile exploratorii privind formarea viitorului guvern de la Berlin, transmite dpa. Uniunea Crestin-Democrata (CDU), aripa sa bavareza…

- "Nu eram pregatiti corespunzator pentru consecintele unui astfel de atac terorist asupra celor afectati", a scris Maas intr-un editorial aparut in ziarul Tagesspiegel."Pentru asta, nu putem decat sa prezentam scuze victimelor si celor ramasi in urma", a adaugat el.Autoritatile…

- Angela Merkel și Martin Schulz s-au intalnit pentru a discuta o alianța, dar nu au ajuns la un consens iar criza politica din Germania pare sa se adanceasca tot mai mult, scrie presa germana. Conservatorii germani au declarat, joi, dupa intalnirea dintre Angela Merkel și Martin Schulz ca sunt dispuși…

- ​Pe 10 decembrie s-a lansat oficial linia de mare viteza dintre Berlin si Munchen, drumul de peste 600 km dintre cele mai mari doua orase germane fiind parcurs in sub patru ore de trenurile ICE. Presa scrie insa ca au existat probleme in primele zile, unele trenuri fiind anulate, iar altele avand intarzieri…

- #NoGroKo! (Nu 'marii coaliții'): cu acest hashtag imprimat pe tricouri, pe sacoșe din panza și pliante, militanți social-democrați iși manifesta opoziția pentru o noua alianța guvernamentala cu formațiunea conservatoare a cancelarului german Angela Merkel, relateaza marți AFP. Printre cei…

- Partidul Social-Democrat german (SPD) va incepe miercuri discuțiile exploratorii cu conservatorii cancelarului Angela Merkel cu privire la formarea unei coaliții, a indicat vineri Andrea Nahles, șefa grupului social-democrat din Bundestag, dupa ce formațiunea a decis joi seara deschiderea de discuții…

- Martin Schulz a fost reales joi seara la conducerea Partidului Social-Democrat german (SPD) cu 81,9% din voturi, un rezultat oarecum dezamagitor deoarece a fost singurul candidat, relateaza AFP preluat de agerpres. "Va multumesc pentru incredere", a declarat el la finalul votului secret cu buletine…

- Cancelarul german Angela Merkel nu a imbrațișat joi propunerea liderului social-democraților germani Martin Schulz ca pana in anul 2025 Uniunea Europeana sa devina un fel de 'Statele Unite ale Europei', șefa guvernului de la Berlin estimand ca, inainte de a-și proiecta modele concrete, Uniunea Europeana…

- Liderul social-democratilor din Germania, Martin Schulz, a cerut ca statele membre ale Uniunii Europene sa se inscrie intr-o noua formatiune numita „Statele Unite ale Europei”, pana in 2025, stabilind o ambitioasa agenda europeana de reforme ca o conditie privind discutiile cu cancelarul german,…

- Un lider cheie al conservatorilor cancelarului german Angela Merkel - Horst Seehofer, care conduce Uniunea Creștin-Sociala (CSU), ramura bavareza a Uniunii Creștin-Democrate (CDU), - a respins o cerere a Partidului Social-Democrat (SPD) de a permite reintregirea familiala in cazul refugiaților, demers…

- Conducerea Partidului Social Democrat (SPD) din Germania a decis in unanimitate deschiderea negocierilor cu conservatorii cancelarului Angela Merkel privind formarea unui nou guvern de coaliție, toate opțiunile fiind pe masa discuțiilor, a declarat luni un oficial de top al SPD. Conform unui…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania, a acceptat initierea negocierilor cu partidul cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), in scopul formarii unei noi coalitii guvernamentale, afirma surse politice de la Berlin. - continua -

- Negocierile purtate de formațiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata, în vederea formarii unei coaliții guvernamentale cu Partidul Democraților Liberi și Partidul Verzilor a eșuat, cancelarul recunoscându-și înfrângerea. Presedintele Germaniei, Frank-Walter…

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Targ de Craciun din Potsdam, in apropiere de Berlin, a anunțat poliția germana vineri, relateaza AFP. Dispozitivul a fost descoperit într-un pachet depus într-o farmacie, a specificat pe Twitter poliția care a ordonat evacuarea…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social Democrat (SPD) a declarat vineri, intr-un interviu acordat revistei Der Spiegel, ca Germania trebuie sa-și schimbe politica fața de Europa, in condițiile in care o sursa din partid a declarat ca social-democrații vor purta negocieri cu conservatorii cancelarului…

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, care ar urma sa inceapa negocieri cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei coaliții guvernamentale la Berlin, a declarat miercuri ca Europa are nevoie de un ministru de finanțe și de un buget al zonei euro, transmite…

- Guvernul Germaniei va acorda anul viitor un miliard de euro oraselor tarii pentru a reduce poluarea generata de masinile echipate cu motoare diesel, a anuntat marti cancelarul Angela Merkel. Banii vor fi investiti in gasirea unor solutii pentru reducerea poluarii generate de emisiile vehiculelor,…

- Viziunea presedintelui francez Emmanuel Macron privind revigorarea Europei va fi mai greu de realizat daca Franta nu are alaturi o Germanie "puternica drept partener", a declarat, Benjamin Griveaux, un purtator de cuvant al Administratiei de la Paris, informeaza agentia de stiri Reuters. …

- La o saptamana dupa esecul discutiilor exploratorii de formare a unei coalitii, liderii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel urmeaza sa se intalneasca, duminica seara, la Berlin pentru discutarea altor optiuni, informeaza dpa. Citește și: SONDAJ - Ce domenii…

- Germania se apropie de refacerea compromisului ideologic stânga-dreapta și a „largii coaliții” CDU-SPD, la presiunile președintelui Frank-Walter Steinmeier. Prin aceasta mișcare de ignorare a votului electoratului Germania ar putea totuși iesi din impasul politic instalat…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a dat vineri, la Bruxelles, noi asigurari liderilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene (UE) ca Germania va continua sa aiba un guvern angajat fata de blocul comunitar, in pofida amanarii formarii unei coalitii guvernamentale la Berlin, transmite Reuters.Aflata…

- Increderea companiilor germane in economie a inregistrat o crestere record in noiembrie, ceea ce sugereaza ca directorii companiilor din Germania sunt mai optimisti ca niciodata in privinta soliditatii economiei globale, transmit Reuters si Bloomberg. Vineri, Institutul de cercetare economica…

- Hubertus Heil, secretarul general al Partidului Social Democrat din Germania (SPD), a declarat, vineri, ca formatiunea sa a renuntat la opozitia fata de ideea intrarii la guvernare alaturi de crestin-democratii cancelarului Angela Merkel, relateaza Reuters si Politico.

- Liderii Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania s-au reunit joi seara pentru a analiza posibilitatea prelungirii coalitiei guvernamentale cu formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), afirma surse politice de la Berlin citate de publicatia Die Welt. …

- Social-democrații germani ar trebui sa-și reconsidere opoziția fața de participarea la 'marea coaliție' alaturi de conservatorii cancelarului Angela Merkel, intrucat Europa are nevoie de un guvern stabil la Berlin, a apreciat joi un colaborator apropiat al șefei executivului german, potrivit Reuters.…

- Partidul Liber-Democrat (FDP) din Germania a anuntat miercuri ca nu va exclude participarea sa la noi consultari tripartite pentru formarea guvernului de la Berlin daca blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala) si Verzii vor prezenta 'un pachet complet nou' de…

- Jamaica — O fotografie modificata cu Merkel avand parul aranjat in șuvițe in stil jamaican este larg distribuita de presa germana, intr-o aluzie ironica la așa-numita coaliție Jamaica, țara al carei drapel cuprinde culorile partidelor ce au incercat in zadar formarea acestei alianțe politice, negrul…

- Un grup de peste 150 de parlamentari ai Partidului Social-Democrat (SPD) contesta decizia partidului de a nu forma un Guvern de mare coalitie alaturi de conservatorii cancelarului Angela Merkel, argumentând ca este necesara rezolvarea celei mai mari crize politice din istoria

- Social-democratii germani nu sunt dispusi sa se alature conservatorilor cancelarului Angela Merkel intr-o noua 'mare coalitie', dupa recentul esec al negocierilor tripartite pentru formarea noului guvern de la Berlin, releva un document intern al Partidului Social-Democrat german (SPD), transmite…

- Cancelarul german, Angela Merkel, nu a reușit sa convinga Partidul Social-Democrat (SDP) sa i se alature la guvernare, dupa negocieri tensionate ce au durat 12 ore. Partidul Social-Democrat (SDP) a respins propunerile privind o noua coalitie cu Merkel, iar cancelarul s-a declarat…

- Negocierile conduse de Angela Merkel pentru a incerca sa formeze un nou guvern in Germania dupa alegerile legislative din septembrie au esuat duminica seara ca urmare a retragerii Partidului Liber-Democrat (FDP), dupa mai mult de o luna de discutii, transmite AFP."Este de preferat sa nu guvernam…

- Planul Macron si capcanele „Europei cu mai multe viteze”. Cat de flexibila si diferentiata poate fi Uniunea Europeana, ramanand totusi o Uniune? Discursul de la Sorbona a sunat bine dar este un drum lung de la discursurile care suna bine la discursurile care au forta si sansa sa schimbe lumea, sau,…

- Germania nu va recunoaste independenta regiunii spaniole Catalonia si sustine in totalitate Guvernul de la Madrid, anunta Biroul cancelarului Angela Merkel, precizand ca situatia este urmarita cu preocupare. "Guvernul Germaniei nu recunoaste aceasta proclamare a independentei", a declarat…

- Referindu-se la decizia de proclamare a independentei Cataloniei, Donald Tusk a transmis prin Twitter: "Pentru UE, nu se schimba nimic. Spania ramane singurul nostru interlocutor". "Sper ca Guvernul Spaniei va prefera forta argumentelor, nu argumentul fortei", a adaugat Donald Tusk.…

- Agenti de securitate care lucreaza in adaposturi pentru migranti administrate de primaria din Berlin i-au incitat pe refugiati, in special minori, sa se prostitueze, potrivit televiziunii publice germane, provocand indignarea guvernului, relateaza AFP. 'Aceste informatii trebuie luate foarte in serios…

- Schaeuble a fost ales cu o majoritate covarșitoare. El a obținut 501 de voturi din totalul posibil de 709.Wolfgang Schaeuble, care la 75 de ani este cel mai varstnic deputat in Bundestag, a fost nominalizat saptamana trecuta pentru aceasta funcție de blocul conservator CDU/CSU al cancelarului…

- Alexander Mitsch, unul dintre liderii partidului cancelarului german Angela Merkel, a declarat ca CDU are nevoie de o noua conducere, adaugand ca Merkel a adoptat politici de stanga si s-a distantat de doctrina conservatoare a partidului, relateaza Politico.eu. Mitsch, care este liderul…

- ''Atat in cazul Verzilor, cat și al FDP (liberalii germani), o susținere pentru Europa este inscrisa in ADN-ul lor'', a subliniat Macron, potrivit traducerii din germana a interviului, ce urmeaza sa fie publicat integral sambata. Dupa victoria neconcludenta in alegerile parlamentare din 24…

- Angela Merkel a acceptat o noua regula in ceea ce privește politica imigranților din Germania. Partidul ei, Uniunea Creștin-Democrata, a ajuns la acest acord cu aliatul bavarez, respectiv Uniunea Social-Democrata, dupa zeci de ore de negocieri in vederea formarii unei coaliții de guvernare, relateaza…

- Angela Merkel a acceptat duminica - pentru prima oara - un obiectiv de plafonare anuala a numarului de refugiati acceptati in Germania, cedand presiunii exercitate de familia sa conservatoare politica ce-i cerea o inasprire dupa recentele alegeri legislative, relateaza AFP, conform news.ro.Un…

- La doua saptamani dupa victoria in alegeri, Angela Merkel a inceput duminica negocierile dificile in vederea formarii unui guvern, urmand sa se confrunte cu un atac din partea aripii drepte a propriei sale familii politice, relateaza AFP. Cancelarul s-a întâlnit în cursul…