Germania, prieten sau inamic? Sondaj în Rusia Mai mult de un sfert dintre rusi nu considera Germania un stat prieten, cel mai mare procent dintr-un numar de patru sondaje realizate din 2001, relateaza dpa. Potrivit unui sondaj publicat vineri de mass-media rusa, 29% dintre respondentii care au participat la acest sondaj realizat luna trecuta la nivel national au declarat ca Germania nu se afla in relatii amiabile cu Rusia, in crestere de la 13% in 2005. Sondaje pe aceasta tema au fost realizate in 2001, 2005, 2011 si 2018, a informat Public Opinion Foundation pe pagina sa internet. Asocierea cea mai comuna cu Germania - exprimata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

