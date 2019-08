Stiri pe aceeasi tema

- Trump spune ca alte state trebuie sa preia lupta contra SI si ameninta cu eliberarea combatantilor straini prizonieriPresedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca alte state vor trebui sa preia lupta impotriva combatantilor Statului Islamic (SI), dand drept exemplu Rusia, Pakistan…

- Din cele 5,1 milioane de decese raportate în Uniunea Europeana (UE) în 2016, 3.300 (0,06%) s-au datorat agresiunii. Majoritatea victimelor au fost barbați (65%), arata Eurostat într-o nota publicata miercuri. De la 1,3 la suta de mii de locuitori în 2002, primul an în care…

- Grace 1 a navigat pana in 28 mai sub pavilion panamez, iar in prezent Teheranul afirma ca este o nava iraniana. Nava aflata in centrul disputei dintre Iran si SUA este suspectata de contrabanda cu petrol catre Siria, cu incalcarea sanctiunilor impuse de Uniunea Europeana.Iranul a cerut…

- Partidul Social Democrat a reactionat, miercuri, imediat, la solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de a se implementa, prin lege, recomandarile GRECO, in special cele privind sectia speciala de anchetare a magistratilor. PSD a transmis, printr-un comunicat oficial, ca raportul de follow-up publicat…

- Iranul a incalcat pentru a doua oara termenii acordului sau nuclear, prin anunțarea planurilor de imbogațire a uraniului dincolo de nivelurile permise in termenii acordului sau nuclear din 2015. Intr-o escaladare a disputelor privind sancțiunile SUA, negociatorul-șef al Iranului, Abbas Araghchi, a anunțat…

- "Textul asupra climatului a fost adoptat", au indicat surse din anturajul presedintelui Emmanuel Macron chiar de incheiere a G20. Acest acord, in format 19 plus1 reafirma sprijinul celor 19 tari, intre care China, Franta si Germania, marelui acord de lupta impotriva incalzirii climatice semnat in…

- Cea mai mare parte a exporturilor romanesti se indreapta catre tarile din Vestul Europei, Franta, Germania, Italia si Regatul Unit absorbind 57% din bunurile si serviciile catre Uniunea Europeana si 44% din totalul exporturilor (adica aproximativ 37,2 miliarde de euro pe parcursul anului 2018), rezultand…

- Reprezentantii tarilor semnatare ale acordului nuclear cu Iranul din 2015 - cu exceptia SUA - se vor intalni la Viena in 28 iunie, a anuntat miercuri ministerul de externe de la Teheran, printr-un purtator de cuvant citat de DPA. La reuniune vor participa ministrii de externe din Iran,…