- O cobra provoaca panica in orașul Herne din vestul Germaniei dupa ce a disparut in cursul zilei de duminica și este de negasit de doua zile. Autoritațile cauta intens de doua zile cobra din specia Naja Kaouthia extrem de veninoasa, a carei muscatura este mortala. Cobra, a carei lungime este de peste…

- Un parc de distractii din sud-vestul Germaniei a fost nevoit sa inchida un carusel inaugurat recent dupa ce s-a constatat ca forma bratelor metalice ale instalatiei seamana, atunci cand este privita de la...

- Gara centrala din Frankfurt (vestul Germaniei) a fost partial inchisa vineri de politie ca urmare a unui presupus jaf la un oficiu bancar, transmite dpa. Politia le-a cerut trecatorilor sa evite zona din jurul garii. O purtatoare de cuvant a politiei germane a declarat ca este posibil ca suspectii sa…

- GERMANIA U21 - ROMANIA U21. Selecționerul Stefan Kuntz iși face griji pentru capitanul Jonathan Tah (26 de ani). Fundașul central al lui Bayer Leverkusen e incert. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019, joi, 27 iunie, de la ora 19:00, ora Romaniei. Meciul e liveTEXT pe…

- Sute de persoane au fost evacuate, marti, dintr-un tren blocat in gara Aeroportului din Dusseldorf (vestul Germaniei), din cauza defectarii sistemului de aer conditionat pe fondul temperaturilor foarte ridicate, scrie digi24.

- Sute de suporteri au ieșit azi-noapte in strada, in țara și in Capitala, dupa calificarea echipei de tineret a Romaniei in semifinalele EURO U21 și, implicit, la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor. In Capitala, cateva zeci de suporteri s-au adunat in fața Teatrului Național, cu steaguri ale…

- Agentia de Explorare Aerospatiala Japoneza (JAXA) va lucra alaturi de agentiile din Franta si Germania pentru a trimite o nava spatiala cu un vehicul de tip ”rover” pe lunile martiene Phobos si Deimos.

- Noua persoane au fost arestate in urma interventiei politiei, sambata la primele ore, dupa ce sute de tineri au venit neinvitati la petrecerea privata a unei fete de 16 ani, in orasul Grunstadt, din sud-vestul Germaniei, informeaza dpa potrivit Agerpres. Intre 300 si 400 de persoane, majoritatea…