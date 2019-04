Stiri pe aceeasi tema

- Germania preia luni, 1 aprilie, presedintia prin rotatie a Consiliului de Securitate al ONU, informeaza dpa preluata de Agerpres. Ministrul de externe german Heiko Maas este asteptat la New York, pentru a prelua presedintia de la omologul sau francez Jean-Yves Le Drian. Cele doua…

- Franta si Germania trebuie sa aiba ''o politica comuna in ceea ce priveste exporturile de arme'', a declarat vineri, la New York, seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian, dupa ce Berlinul a prelungit joi cu sase luni perioada de inghet pentru vanzarile de arme catre Arabia Saudita,…

- Ministrul german al Transporturilor Andreas Scheuer a declarat marti ca spatiul aerian al Germaniei a fost inchis pentru aeronave Boeing 737 MAX, masuri similare fiind anuntate in Europa de catre autoritatile...

- Modul actual in care este alcatuit Consiliul nu reflecta realitatile lumii, dar statele membre ale ONU sunt inca foarte departe de a lua in discutie oportunitatea unei prezente europene sporite, a precizat vineri ambasadorul german intr-o conferinta de presa la New York, dupa ce pentru prima data…

- O ''blocada'' impotriva reformei Consiliului de Securitate al ONU impiedica progresele in ceea ce priveste modernizarea componentei acestui for, a declarat ambasadorul Germaniei la Natiunile Unite, Christoph Heusgen, transmite sambata dpa. Modul actual in care este alcatuit Consiliul…

- Autoritațile din cateva țari UE au anunțat luni ca il considera pe liderul opoziției, Juan Guaido, președinte interimar al Venezuelei. Franța, Suedia, Marea Britanie, Spania, Austria și Letonia au facut asemenea declarații luni, dupa ce Maduro a refuzat sa organizeze alegeri prezidențiale anticipate.…

- Uniunea Europeana se afla pe punctul de a lansa un canal alternativ pentru a trimite bani Iranului, care ar ocoli sanctiunile SUA. împotriva republicii islamice, a declarat luni ministrul de Externe al Germaniei. "Vehicul cu destinatie speciala" sau SPV face parte din eforturile UE de…

- Madridul, Parisul si Berlinul i-au dat sâmbata, în mod coordonat, un ultimatul lui Nicolas Maduro si au anuntat ca îl vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido ”presedinte” al Venezuelei în cazul în care nu se convoaca alegeri în ”opt zile”,…