Germania preia conducerea Fortei NATO de reactie rapida

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a anuntat luni retinerea la Moscova a unui cetatean american, identificat drept Paul Whelan, in momentul in care acesta realiza activitati de spionaj. "La 28 decembrie, agenti ai FSB au retinut la Moscova un cetatean nord-american,…

- Rusia a anuntat, vineri, ca a terminat de construit un gard de inalta securitate de-a lungul frontierei terestre a regiunii Crimeea cu Ucraina, care ar trebui sa impiedice "tentativele de infiltrare de sabotori". In zona gardului, care are lungimea de peste 60 de kilometri, au fost instalati…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a anuntat in Consiliul de securitate al tarii ca legea martiala impusa pe 25 noiembrie in unele zone ale Ucrainei, dupa ce Rusia a confiscat trei nave ucrainene, a expirat miercuri. La inceputul acestei luni, Porosenko afirma ca nu intentioneaza sa prelungeasca…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri noaptea, suspendarea executarii pedepsei in cazul fostei sefe DIICOT, Alina Bica, si a fostului sef al ANAF, Serban Pop. Cei doi sunt arestati in Costa Rica si Italia. In aceste dosare, avocatii au formulat contestatii in anulare dupa decizia…

- Parlamentul de la Kiev a aprobat in unanimitate decretul de instaurare a legii martiale pentru o perioada de 60 de zile. Anterior, presedintele Petro Porosenko (foto dreapta) a semnat decretul privind instaurarea legii martiale, anunta agentia Tass. Decretul a fost postat pe site-ul…

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc ca au incalcat legile maritime internationale, duminica, dupa ce autoritatile ruse au incercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze in jurul Crimeei, in drumul spre un port ucrainean. Ucraina acuza Rusia ca a incercat sa…

- Europa este cea mai populara destinatie pentru turismul wellness, in timp ce piata americana genereaza cele mai multe venituri in domeniu, potrivit relaxnews.com. Informatiile au fost prezentate intr-un raport realizat de Global Wellness Institute, la un mare eveniment dedicat turismului,…

- Grupul ArcelorMittal - lider mondial in productia de carbune si otel - anunta ca va vinde combinatul siderurgic de la Galati catre Liberty House. Aceasta este o companie fondata in urma cu un sfert de secol de omul de afaceri Sanjeev Gupta. ArcelorMittal va vinde, insa, combinatul galatean…