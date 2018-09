Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost primit joi dupa-amiaza la Berlin - cu onoruri militare - in cadrul unei vizite de stat menite sa reconcilieze cele doua tari, in pofida unor proteste, a constatat o jurnalista AFP.Sosirea sefului statului turc, care urmeaza sa ramana pana sambata…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan isi propune sa intoarca 'o pagina noua' in relatiile cu Germania cu prilejul vizitei de stat pe care o va intreprinde joi la Berlin, in contextul tensiunilor provocate de mentinerea in detentie a unor cetateni germani in Turcia, transmite dpa. …

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan denunta in 2017 'practicile naziste' ale guvernului german, insa, la un an si jumatate de atunci, el incepe joi o vizita la Berlin pentru a reconcilia cele doua tari, in ciuda unor proteste, relateaza AFP. In ultimii ani, subiectele de disputa dintre Ankara…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a renuntat la intentia sa de a sustine un discurs in fata a mii de turci din Germania, in timpul vizitei pe care o va intreprinde saptamana viitoare in aceasta tara, intentie care a atras critici in ultimele saptamani, informeaza joi dpa. "Un discurs…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a facut apel la Turcia sa asigure independenta bancii sale centrale, scrie Reuters. „Nimeni nu are interesul ca situatia economica sa se destabilizeze in Turcia. Dar trebuie facut tot ce este posibil pentru a se asigura independenta bancii centrale”, a declarat Merkel…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va face o vizita de stat in Germania pe 28 si 29 septembrie, conform purtatoarei de cuvant a presedintelui german, Frank-Walter Steinmeier, scrie Reuters. Nu a fost specificat daca Erdogan se va intalni si cu cancelarul Angela Merkel.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va efectua o vizita de stat in Germania in zilele de 28 si 29 septembrie, in cursul careia se va intalni cu omologul sau german, Frank-Walter Steinmeier, si cu cancelarul Angela Merkel, a comunicat marti presedintia germana, transmite dpa.Erdogan va fi…

- Mesut Ozil explica semnificația fotografiei cu Erdogan care a fost intens criticata de presa germana, spunand ca a fost un gest de respect pentru stramoșii sai turci. Fotbalistul echipei naționale a Germaniei a transmis intr-un mesaj postat pe pagina sa da Twitter ca gestul sau de a se fotografia cu…