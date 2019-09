Germania: Porsche a demarat producţia primului său model exclusiv electric, Taycan "Este important sa vorbim mai mult despre produsele care sunt fabricate in Germania", a declarat Scheuer, adaugand ca producatorul auto german a avut dreptate sa se concentreze pe oportunitatea crearii de locuri de munca in sud-vestul tarii.



La noua sa unitate de productie din Zuffenhausen (Stuttgart), Porsche a investit 700 de milioane de euro (772 milioane de dolari) pentru fabricarea vehiculelor electrice. Pentru ca Porsche sa garanteze pastrarea productiei modelului Taycan la Stuttgart, angajatii au acceptat sa nu beneficieze pana in 2025 de planificatele majorari salariale. De… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

