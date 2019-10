Germania: Poliţia va avea voie să folosească fotografii pornografice cu copii generate de computer pentru a prinde pedofili online Politia germana va avea voie sa utilizeze fotografii pornografice cu copii generate de computer pentru a putea prinde pedofilii online, informeaza joi DPA.



Surse din cadrul coalitiei de guvernare au declarat miercuri ca reforma este menita sa permita anchetatorilor politiei sa acceseze chaturi online intre pedofili.



Administratorii forumurilor cer adesea ca utilizatorii sa posteze imagini pornografice cu copii inainte de a le permite sa ia parte. Pana acum, acest lucru a oprit investigatiile sa progreseze, intrucat descarcarea unor astfel de imagini este impotriva legii.

